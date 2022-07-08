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帥！亞洲天王周杰倫新專輯強勢登場！《不能說的秘密》百萬古董鋼琴台北流行音樂中心展出

By 劉怡均, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 12:16
《不能說的．秘密》15週年，湘倫小雨定情鋼琴現身北流（圖片提供／杰威爾音樂）

《不能說的．秘密》15週年，湘倫小雨定情鋼琴現身北流（圖片提供／杰威爾音樂）

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導) 由周杰倫及桂綸鎂領銜主演的電影《不能說的．秘密》打動無數觀眾，許多經典台詞更成為撩妹金句，其中兩人的四手聯彈橋段更是難忘，劇中那架兩人定情的古董鋼琴，自今(8)日起於台北流行音樂中心（北流）展出。

睽違6年，亞洲流行音樂天王周杰倫近日發行新專輯《最偉大的作品》，雖然僅收錄6首新歌，發布8小時內就進帳超過1億元新台幣，同名歌曲《最偉大的作品》上架一天，更在杰威爾官方微博的觀看數更高達1.4億次，創下十分驚人的好成績。

周董自導自演《最偉大的作品》音樂錄影帶，他彈鋼琴化身時空旅人回到1920 年，巧遇達利、莫內、徐志摩等經典人物，並在MV裡大秀魔術十分有趣，巧妙結合古典文化及當代藝術，邀請小提琴家陳銳及鋼琴家朗朗演奏，歌詞及情節設計都致敬經典藝術大師，收錄了藝術史上具代表性的「最偉大的作品」。

台北流行音樂中心趁著天王新專輯熱潮，搶先帶歌迷回到周杰倫經典電影《不能說的．秘密》場景，該片於2007年上映後掀起彈琴熱潮，更打動不少少女心，片中葉湘倫（周杰倫飾）與路小雨（桂綸鎂飾）四手聯彈使用的知名品牌美森翰林（Mason & Hamlin）的CC-94型音樂會用的三角鋼琴將於北流大廳展出，其價值約為新台幣740萬，其琴身與琴腿的精美雕花如此細緻優雅，展現古典音樂及現代樂器少有的華麗與浪漫，展期預計為一年。

此外，北流因應展出舉辦超青春的活動「秘密制服日」，邀請民眾穿著學生制服來看琴！北流董事長黃韻玲穿上制服、回到學生年代，與古董鋼琴拍照打卡，黃韻玲笑說，穿起制服便回想起青春歲月，《不能說的．秘密》是大家的青春。

即日起至8月31日，凡出示穿制服與古董鋼琴拍照打卡的畫面，即可享有北流極受歡迎之音樂常設展《唱 我們的歌 流行音樂故事展》門票九折優惠，詳細活動資訊請至北流臉書專頁查詢。

帥！亞洲天王周杰倫新專輯強勢登場！《不能說的秘密》百萬古董鋼琴台北流行音樂中心展出
《不能說的．秘密》劇照（圖片提供／杰威爾音樂）

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更新時間 : 2022-07-08 12:35 GMT+08:00

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