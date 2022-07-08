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2022台北國際夏季旅展即將登場　觀光局設主題館推廣低碳遊台灣

觀光局：這次的主題館是台灣觀巴協會業者以「帶全家去旅行」為主題，推廣全台91條套裝旅遊路線產品，讓民眾即刻出發，輕鬆體驗有特色、有文化、有深度的旅遊行程。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 12:22
照片翻攝自日月潭國家風景區網站

照片翻攝自日月潭國家風景區網站

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）「2022台北國際夏季旅展」將於7月15日至18日一連4天於台北世貿一館展開，交通部觀光局設立主題館，以台灣觀巴、台灣好行、自行車旅遊及旅宿、旅遊服務資訊等作為推廣重點，並融合生態、文化、美食、樂活等多元化主題旅遊，提供民眾健康、低碳又能深度體驗台灣旅遊方式。

觀光局表示，這次的主題館是台灣觀巴協會業者以「帶全家去旅行」為主題，推廣全台91條套裝旅遊路線產品，讓民眾即刻出發，輕鬆體驗有特色、有文化、有深度的旅遊行程。而提供景點接駁公車服務的「台灣好行」，自7月1日至11月30日期間舉辦「台灣好行串遊集點趣」集點活動，只要搭乘台灣好行即可參加集點，月月抽萬元現金等多項好禮，讓民眾除了可以享受旅遊的美好外，更有機會抽中驚喜好禮，一舉數得。

此外，針對自行車旅遊的部分，觀光局表示，這次展館內亦介紹全台自行車6大路線型態、16條多元路線，及35條台灣好行串接自行車車道資訊，供民眾出遊前行程規劃參考，並搭配全台目前超過1300家以上的自行車友善旅宿，讓民眾在以低碳環保的自行車旅遊中，能得到更多的旅遊便利及免費服務；同時也持續推廣設置於各地的旅客服務中心及輔導熱心店家成立的「借問站」。

為讓民眾深入了解低碳旅遊方式，觀光局表示，主題館(B302)內規劃台灣旅遊大解密、積木拼圖遊戲等，民眾完成指定內容，就有機會獲得限量牛津布文件袋、圓筒單車自行包等好禮。另外，現場加入觀光局FB、LINE、IG加好友、按讚等活動，亦可獲得客製化涼感毛巾或是其他神秘小禮品。

2022台北國際夏季旅展即將登場　觀光局設主題館推廣低碳遊台灣

2022台北國際夏季旅展之觀光局主題館示意圖。(照片由交通部觀光局提供)

2022台北國際夏季旅展即將登場　觀光局設主題館推廣低碳遊台灣

2022台北國際夏季旅展之觀光局主題館示意圖。(照片由交通部觀光局提供)
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