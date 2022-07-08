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賴清德：營造友善融合社會 讓身心障礙者創造個人價值

伊甸基金會為響應國際復健組織成立100週年，提倡藝術結合復健的服務新趨勢，籌備本次國際交流活動。

By 政治組, 台灣英文新聞－記者
2022/07/08 10:50
賴清德8日呼籲讓身心障礙者有更多機會與空間挑戰自我，展現並創造個人價值。（圖／賴清德 臉書）

賴清德8日呼籲讓身心障礙者有更多機會與空間挑戰自我，展現並創造個人價值。（圖／賴清德 臉書）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）伊甸社會福利基金會「2022復健與藝術國際工作坊」今（8）日開幕，副總統賴清德上午以預錄影片致詞，期許許該會未來繼續發揮更大的力量，與政府共同營造友善融合的社會環境，讓身心障礙者有更多機會與空間挑戰自我，展現並創造個人價值。

伊甸基金會為響應國際復健組織成立100週年，提倡藝術結合復健的服務新趨勢，籌備本次國際交流活動，賴清德在影片中對此表示感謝與肯定。

賴清德指出，伊甸社會福利基金會是由生命鬥士劉俠女士於1982年召集成立，40年來一直秉持「全人全生涯關懷」的理念，持續拓展服務的觸角，從早期療育、融合教育、輔具服務、職業訓練與支持性就業，一直到居家照顧與24小時養護服務等，長年用心陪伴身心障礙者及其家庭，讓他們能夠展現其獨特的生命價值與尊嚴。

其次，伊甸基金會也積極透過議題倡導與社會教育宣導等方式，為身心障礙者的權利發聲，提升社會大眾對障礙者的認識，各位基金會夥伴40年來努力累積的成果，相信社會有目共睹，賴清德特別獻上最真誠的感謝與肯定。

賴清德表示，目前全國身心障礙者已經超過120萬人，占總人口數的5.1%，為提供身心障礙者更周全的服務，政府自2016年起，推動「建置未來5年身心障礙照顧服務資源計畫」，截至去年年底，總共建置775個社區式照顧服務據點，支持身心障礙者能夠便利地取得在地服務資源；而在機構式服務部分，我們也透過「身心障礙機構服務躍升計畫」調高機構補助水準，去年獎助金額已經達到11億餘元，希望透過積極改善機構服務量能，讓身心障礙者能夠依個別需求選擇最適合的服務方式，獲得更完善的照顧。

賴清德提及，為了進一步確保身心障礙者的人權與尊嚴，我國在2014年就已自主承諾履行身心障礙者權利公約(CRPD)規定，這次的國際工作坊，就是具體呼應CRPD第26條適應訓練與復健，以及第30條參與文化生活、康樂、休閒及體育活動，讓大家知道「障礙」只是一種狀態，只要運用更多創新的服務思維，身心障礙者也能夠展現獨立生活的可能性。期許伊甸基金會未來能繼續發揮更大的力量，與政府共同營造友善融合的社會環境，讓CRPD在臺灣落實得更好。

最後，賴清德也希望透過今日有意義的活動，讓大家對於復健與藝術結合的創新服務模式更加理解，並能夠持續推廣，讓身心障礙者有更多機會與空間挑戰自我，展現並創造個人價值。
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伊甸基金會
2022復健與藝術國際工作坊
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更新時間 : 2022-07-08 11:56 GMT+08:00

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