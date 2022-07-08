WHO：猴痘疫情一週內暴增2614例確診、2例死亡　新加坡再添1例美國境外移入個案

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合外電報導）根據世界衛生組織（WHO）於週四（7日）表示，6月27日至7月4日短短一週內，實驗室確診的猴痘病例數增加了2614例，其中大部分病例出現在歐洲、非洲地區，另增2例死亡，自今年年初以來的病歿人數達到3人。

世衛表示，截至本週一，已接獲來自59個國家、總計超過6027例猴痘（monkeypox）確診病例，比上次6月27日的數據增加了2614例確診、2例死亡。截至目前共有3人死於猴痘，個案皆在非洲。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）再次強調，他對病毒的擴散規模感到憂心，世衛在7月18日以前一定會重新召開委員會會議，討論是否將猴痘列為「國際公衛緊急事件」。

此外，亞洲鄰國中，新加坡再添一起境外移入病例，患者是36歲居住於新加坡的印度籍男子，自美國入境，目前人在國家傳染病中心治療，病況穩定。衛生部正在進行接觸者追蹤。

衛生部表示，這名個案6月28日出現肛門不適，接下來幾天陸續出現典型猴痘皮疹等症狀，於7月6日就醫，當天被送到國家傳染病中心，7日猴痘檢測呈現陽性。

這是繼6月底首起境外移入的猴痘案例，7月6日首例的本土病例後，新加坡再增1例境外移入病例，3起個案皆沒有關聯。

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