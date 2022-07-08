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台中場培育種子人才　首度舉辦社福及醫療機構園藝療育工作坊

台中場：參訓學員認為可應用於機構內失智症的非藥物療法，運用簡便的園藝素材為媒介，即可納入高齡者課程中。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 10:35
照片由臺中區農業改良場提供

照片由臺中區農業改良場提供

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）為擴展園藝療育技術與擴散其健康效益，台中區農業改良場與彰化田尾休閒農業協會合作，首次以社福及醫療機構服務人員為對象，辦理跨機關跨領域之「社福及醫療機構園藝療育工作坊」，期盼參訓學員在服務的醫療與社福機構導入園藝療育技術。

台中場7日以新聞稿表示，「社福及醫療機構園藝療育工作坊」的參訓學員來自7個醫療機構、4個社福機構、6個農會綠照站、在地農場與協會迴響，共17個單位合計32人，透過2日園藝療育工作坊，轉化為臺中場在中部地區社福與醫療機構推展園藝療育的種子人才。

台中場李紅曦場長表示，臺中場於園藝療育相關研究已投入近20年，近3年於農民學院開設「園藝療育輔導人員培訓班」，以傳遞發展園藝療育之知能及實務經驗。為擴展園藝療育技術與擴散其健康效益，特別以社福及醫療機構服務人員為對象，辦理這次園藝療育工作坊，藉由2日專題演講、分組討論、實地參訪、綠療育活動方案觀摩等課程安排，以學習園藝療育景觀基地營造須考量的面向、設計理念與準則；依據服務對象精準設計合適性的園藝療育活動與細節；休閒農場療育景觀營造與維護管理的訣竅；綠照站人力經營實例；以及臺中場於農村社區導入園藝療育技術、療育庭園建置歷程與景觀植栽選用的實務等。

台中場說明，這次參訓學員多屬非農業背景，透過學習回饋，學員認為課程內容豐富，可應用於機構內失智症的非藥物療法，運用簡便的園藝素材為媒介，即可納入高齡者課程中。而在療育庭園造景規劃、植栽選擇及繁殖方法，是收穫最多的課程。並表示回到工作崗位後，有助於工作場域身心療育環境的營造，進而提升服務量能。

台中場表示，藉由工作坊，讓學者專家、臺中場研究人員、社福及醫療機構服務人員，搭起未來合作的橋梁，其中醫療機構的共照中心所服務的失智高齡者，未來也許是能夠與臺中場產生跨機關合作的服務對象，逐步將園藝療育效益由農村社區高齡長輩，擴散至社福與醫療機構的失智高齡者。期許參訓學員可應用工作坊所學，在服務的醫療與社福機構導入園藝療育技術，促進社會大眾愈來愈健康與越來越幸福。

台中場培育種子人才　首度舉辦社福及醫療機構園藝療育工作坊

照片由臺中區農業改良場提供

台中場培育種子人才　首度舉辦社福及醫療機構園藝療育工作坊

照片由臺中區農業改良場提供
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園藝療育技術
失智高齡者

更新時間 : 2022-07-08 11:55 GMT+08:00

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