敢去嗎？斥資千萬神還原台灣民雄鬼屋　嚇破膽沉浸體驗特展暑假首選

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)即將上映的電影《民雄鬼屋》聯名特展「⺠雄⿁屋實境體驗特展」自即日起於科教館登場。

台南市立美術館(南美館)於近日開展的「亞洲的地獄與幽魂」帶動不少鬼怪相關景點人潮，包含彰化南天宮的18層地獄及麻豆代天府十八層地獄，楊謹華主演的電影《民雄鬼屋》也搶先舉行「⺠雄⿁屋實境體驗特展」，斥資千萬還原古宅讓民眾嚇破膽。

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楊謹華領銜主演的電影《民雄鬼屋》將於暑假檔期上映，⽽電影唯⼀授權「⺠雄⿁屋實境體驗特展」由劇組還原台灣嘉義的⺠雄⿁屋，有台灣四⼤⿁屋之⾸之稱的⺠雄⿁屋，是棟擁有百年歷史的巴洛克式風格古厝，於1929年⽇治時期所建；戰後搬離後年久失修引起各種靈異傳說，⽽成為當地觀光景點，楊謹華坦⾔，現場場景美術和氛圍都營造的太逼真，所以內⼼感到「⽑⽑的」。

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楊電影《民雄鬼屋》將於7/29上映(圖/時藝多媒體)



特展場景示意「深井亡魂」(圖/時藝多媒體)

該片將⼤部分場景及道具保留，原汁原味搬移⾄特展現場，將重現片中經典如算命間、公墓、古井、祭壇等，讓電影裡的窒息恐懼，真實發生。搭配闖關任務、最新5G科技及擴增實境、指向性⾳波、浮空投影、鏡⾯投影等技術，讓觀眾在「沉浸式體驗」中挑戰勇氣與膽量的極限。

展館分為A、B⼆館，參加者必須於區域範圍內找尋線索、破除邪咒完成任務；A館主題「禁忌深淵」，呈現電影中的⼾外場景，從算命師鐵⼝直斷的禁忌，進入⽵林、公墓、校園泳池的無頭命案傳說，最後直搗第⼀凶宅⺠雄古宅，帶領⺠眾⼀步步走向恐懼深淵；B館主題「穿梭陰陽」，以⺠雄古宅為主體，客廳廚房到臥房、八卦陣法與祭壇，藉此窺探比⿁魅還令⼈戰慄的⼈⼼，究竟古宅深井裡埋藏著什麼不可告⼈的驚⼈秘密？

展方於臉書表示，開展的第一個周末展覽迎來人潮，7月2日人數超過容留數停止抽取號碼牌，並建議民眾中午以前來抽號碼牌，盛況讓館方寫下「陽氣過剩！要回頭不要吹口哨 ​！」參觀後的網友也留下好評，「整場尖叫很舒壓！」「尖叫聲此起彼落！」「腎上腺素飆升！」

「⺠雄⿁屋實境體驗特展」自即日起至9⽉11⽇，國立台灣科學教育館展出，詳情請前往臉書查詢或直接購票去。

⺠雄⿁屋實境體驗特展資訊

時間：6/25-9/11 每⽇10:00-18:00（全展期無休）

地點：國立台灣科學教育館 東側特展區（台北市⼠商路189號七樓）

票券資訊：雙館票399元、單館票220元、電影組合套票599元、雙館特優票199元、單館特優票 110元 (65歲以上長者、⾝障者及⼀名必要陪同者各享此優惠)

※輪椅使⽤者及12歲以下兒童謝絕入場