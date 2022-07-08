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台灣政府審慎因應國際農工原物料價格變化　國發會估下半年物價逐步走緩

國發會：台灣物價相對其他國家平穩，如與OECD國家相較，物價漲幅僅略高於日本、瑞士，表現優於其他歐洲、美國、南韓等36個國家，今年下半年物價可望逐步走緩。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/08 09:49
照片來源：Pixabay

照片來源：Pixabay

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球通膨壓力升高，美國聯準會(Fed)等主要國家央行紛紛開始推動緊縮貨幣政策，國發會7日表示，觀察近期國際農工原物料價格多呈跌勢，政府採行4項措施以穩定物價，評估今年下半年物價可望逐步走緩，將密切關注國際能源及重要物資價格變化，審慎因應。

國發會7日晚間透過新聞稿指出，根據美國EIA預估，今年第4季布蘭特油價較上半年(106.56美元/桶)下跌1.5%，國際油價可望趨緩。國內汽柴油訂有「亞鄰最低價」調整上限、「油價平穩措施」的雙緩漲機制，以及減徵貨物稅等因應措施，另中油配合政府照顧民生與工業用戶及持續穩定物價政策，7月液化天然氣民生及工業用戶維持不調漲、桶裝瓦斯價格凍漲至9月底，國內油、氣價格穩定。

全球氣候變遷、俄烏戰事僵持，致黃豆、小麥、玉米產量減少，國發會提到，近期主要產區天氣良好，農產豐收，預估今年下半年價格將逐季緩降，且國內業者已提前採購，未來4~6個月供應無虞，加以政府已機動調降關稅及免徵營業稅，將可確保價格穩定。

對於國際鋼鐵價格預估於下半年將走跌，且國內鋼材產能利用率約7成，國內鋼鐵價格呈平穩態勢。國發會說，政府為減輕水泥廠商成本壓力，持續減半徵收貨物稅至9月底，加以部分廠商已於5月合理調整價格，預期下半年價格可持穩。

國發會表示，政府將持續掌握重要民生物價量變動情勢，觀察產品上、中、下游價格傳遞，研析商品上漲的原因及其合理性，並密切注意趁機哄抬價格，或囤積居奇等行為，若有疑慮即由物價稽查小組介入調查，確保民生物資價格穩定。

國發會指出，台灣物價相對其他國家平穩，如與OECD國家相較，物價漲幅僅略高於日本、瑞士，表現優於其他歐洲、美國、南韓等36個國家，今年下半年物價可望逐步走緩。未來政府亦將持續密切關注國際能源及重要物資價格變化，審慎評估因應，以維持國內物價穩定。
國發會
俄烏戰事
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氣候變遷
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通膨

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