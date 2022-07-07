高雄加碼補助旅遊 週五住飯店補助500元、週間補到千

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）台灣國內旅遊人氣回漲，中央政府推出每晚800元補助方案，高雄則再加碼兩種補助，可與中央疊加使用，補助總額最高可達1500元。

即將上路的悠遊國旅補助方案讓國人在週日到週四可享有中央國旅補助，高雄市觀光局長周玲妏今（7日）在高市府防疫記者會指出，為促進高雄週末觀光，特別加碼週五入住高雄飯店享每房補助500元，至於週間也有補助，可疊加中央方案，補助總額最高可達1500元。

周玲妏表示，暑假期間高雄有許多精彩觀光活動，值得民眾前來遊玩，像是旗津黑沙玩藝節、啤酒嘉年華、大港閱冰、海洋派對、重返70年代歌廳的「真愛秀‧藍寶石大歌廳」等，還有文博會和去年廣獲好評的「鹹酥雞嘉年華」，也預計在8月底舉行。

高雄市政府考量到民眾常在週末安排三天兩夜行，週五就開始出遊，因此高雄市全台獨家推出「週五又補五」，7月15日到8月31日期間，週五入住高雄旅店，每房補助500元。

另外，週日至週四間入住高雄市「安心旅宿」或「動物友善空間認證」與「無障礙設施」等合法旅宿有「週間補到千」加碼優惠，除享有中央補助額度外，高市府每房再加碼補助200元，補助總額最高可達1500元。

根據中央，悠遊國旅補助方案自7月15日正式上路，每人每房每晚最高可以折抵800元，平日時段(週日到週四)自由行旅客若符合條件，如入住星級旅館、好客民宿、自行車友善旅宿、取得環保標章或溫泉標章旅宿，或完整接種三劑者等，可以再加碼折抵500元，等於每晚住宿最高折1300元。