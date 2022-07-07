勢不可違！ 強生宣布辭職保守黨魁

更新時間：2022-07-07 17:56

發布時間：2022-07-07 17:38

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）深陷唐寧街「派對門」醜聞的英國首相強生（Boris Johnson）不敵逾50名內閣大臣及政府官員的辭職逼宮，終於在今（7）日宣布辭去保守黨魁一職，儘管強生仍欲暫代首相直到秋季，情勢恐不容許。

綜合《獨立報》、《BBC》、《路透社》報導，自派對門醜聞被踢爆，強生從拒不承認到百口莫辯，卻依然緊咬大權、拒不下台。然內閣大臣到基層職員都相繼以辭職相逼，四面楚歌的強生終於宣布今日辭去保守黨（Conservative Party）黨魁一職，並預計稍晚在唐寧街10號對全國發布演說。

報導指出，保守黨將於夏天舉行黨魁選舉，由新任黨魁接任首相，新首相將會在10月保守黨大會前選出，然而部分保守黨人並不同意強生暫代首相到十月。

前英國商務大臣庫阿藤（Kwasi Kwarteng）表示，須在可行情況下「盡快任命一位新的領導人」；保守黨前教育大臣吉布（Nick Gibb）則強調，強生必須即刻下台。

蘇格蘭保守黨（Conservative Party）領袖戴維森（Ruth Davidson）推文指出，強生不可能留到10月，「認為他可以，那簡直胡說八道」；前內閣威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）也在推特上開炮，表示強生即便暫時留任，也不可信。

力保醜聞纏身副黨鞭 內閣支持率雪崩

強生地位本已岌岌可危，而對其保守黨副黨鞭「品契爾」（Christopher Pincher）的執意維護更成為引爆眾怒的最後一根稻草。

品契爾多次被爆品行不端，6月30日更因酒後於俱樂部內騷擾2位男性客人而引咎辭職。然而強生拒絕開除品契爾黨籍，直到7月1日才迫於壓力暫停其黨內職務。

被問及是否對品契爾的醜聞知情，強生矢口否認卻被外交高層踢爆早就知情，強生改口公開道歉，至此，內閣對強生的支持與信任雪崩式坍塌，引爆辭職逼宮潮。

英國財政大臣蘇納克（Rishi Sunak）和衛生大臣賈維德（Sajid Javid）率先發難，爾後內閣威爾斯事務大臣哈特（Simon Hart）、孩童與家庭事務的教育部政務次官昆斯（WillQuince）、主管學校標準的國務大臣華克（Robin Walker）、交通部國會私人秘書卓特（Laura Trott）、財政部經濟事務秘書葛蘭（John Glen）、商業能源與工業策略部（Department of Business, Energy and IndustrialStrategy）國會私人秘書布坎（Felicity Buchan），以及內政部國務大臣艾特金斯（Victoria Atkins）、衛生部負責護理事務的國務大臣懷特利（Helen Whately）及北愛爾蘭事務大臣路易斯（Brandon Lewis）等人相繼辭職表態。

新任命的教育部長多內蘭（Michelle Donelan）更在上任後48小時內辭職，強生甫委派的財政大臣扎哈維（Nadhim Zahawi）雖未辭職，也公開呼籲強生「做正確的事，現在就走人」。檢察總長布拉夫曼（Suella Braverman）更表明有意願角逐保守黨黨魁，爭取首相大位。

儘管強生在週三時尚且堅持不辭職，然而兩天來超過50名官員辭職，在當朝、在野內外交迫下，這位深陷醜聞的首相終於承認勢不可違，於今日提出辭職。