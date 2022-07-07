【腸胃好人不老】 儲蓄健康 專家力推「糞便銀行」

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）儲蓄是為了有備無患。卵子銀行、血液銀行、臍帶血銀行已不稀奇，哈佛醫學院的專家主張，人類還應及早貯存健康糞便，待來日腸道出現毛病時，自己的排泄物，就能成為救命丸。

經濟學人報導，三名哈佛研究人員認為，現代生活對腸道菌群極不友善。飲食習慣不佳、濫用抗生素、時差症候群、睡眠不足，甚至長壽，都是人體微生物群系的隱形殺手。

腸道是健康之本，一旦胃腸不適，許多毛病跟著來，艱難梭菌感染、腸激躁症、炎症性腸病、二型糖尿病、氣喘、心血管疾病、大腸直腸癌，都可能由之衍生。

為此，現今已有「糞便移植」（faecal transplantation）療法，亦即將健康人士的糞便置入患者腸子中，讓好菌發揮作用。對艱難梭菌感染患者而言，治癒率達八九成，對腸躁症也有25%至50%的成效。或許更誘人的是其減重潛力。動物實驗顯示，將「瘦子」動物的腸道菌群植入同種「胖子」體內，竟能產生減肥奇效！不過這類實驗尚未應用於人體。

目前糞便移植療法仍處於初步階段，美國、英國、中國、法國等地已陸續出現糞便銀行。一如血液移植，糞便捐贈也得看條件是否符合，否則就會出現排斥情況。既如此，專家認為，何不推動人們在年輕、腸道健康時，就先低溫儲屎，未來若有需要，便可取出部分、解凍，透過灌腸劑「回收」至自己的腸道，而無排斥之虞。

不過，此法並非沒有風險。人類免疫力會隨著老化而下降，貯存當下活力十足的菌組，日後也可能失去往日雄風。再者，科技日新月異，未來或許能透過實驗室，研發能混和腸道微生物的雞尾酒療法，應用於各種疾患。如此一來，存糞恐無用武之地，徒增保存成本。

儘管如此，由於腸菌引致的疾病種類繁多，各種微生物菌群療法也必是未來研究重點。早早存好糞便資本的人，絕對是新療法問世的最大受益者。