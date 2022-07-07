美國曾爆發數十人因寵物而染猴痘 台灣專家：齧齒類動物出現這些症狀要當心

（台灣英文新聞／朱明珠 台北採訪報導）猴痘疫情在全球已有超過6000例通報個案，其實該病屬人畜共通傳染病，美國早在2003年就曾出現齧齒類動物傳染給飼主的案例，由於國內許多寵物都自國外進口，究竟進口商、政府和飼主該如何防範？台灣科技媒體中心今下午舉辦線上記者會，國立中興大學獸醫學系助理教授劉新梧談到，感染猴痘病毒的齧齒類動物會有呼吸道、咳嗽、結膜炎等症狀，若寵物進口商、飼主發現寵物有這些症狀，須特別當心。

劉新梧表示，美國首例動物傳人的猴痘案例發生在2003年，一批從迦納進口的齧齒類動物感染猴痘病毒，在運送過程中與待售的土撥鼠關在一起，結果病毒自土撥鼠身上傳播給飼主，進而導致數十人感染。

由於國內許多寵物都是由國外進口，有關單位和飼主該如何防範。劉新梧說明，目前台灣只有一例境外移入個案，尚未出現寵物確診的病例，她認為台灣寵物目前很安全。

但劉新梧提醒，自國外進口的齧齒類動物包含土撥鼠、黃金鼠、天竺鼠，以及實驗室使用的小鼠、大鼠，都有可能感染猴痘，建議防檢單位可使用PCR檢驗進口的動物是否染病。

此外，據過去研究發現，感染猴痘病毒的土撥鼠會有呼吸道、咳嗽、結膜炎等症狀，若飼主發現寵物有相關症狀，也要特別提高警覺。