圓夢獎學金、證照輔導班 新北建教生專業技能PLUS方案

新北市積極協助建教生習得一技之長，推出最HOT的 「新北建教生專業技能PLUS方案」，今年度提供超過600萬元 建教圓夢獎學金，更推出專業證照輔導專班，新北市111學年度共 9校開設，目前正熱烈報名中，預估近千名學生受惠， 鼓勵建教生自我精進專業。

教育局表示，新北建教生專業技能PLUS方案， 包含圓夢獎學金及專業證照輔導專班兩大部分。在圓夢獎學金部分， 自2020年補助400萬、2021年因應疫情加碼補助600萬， 今年持續補助600萬給300名建教生每名2萬元，3年累積達1 ,600萬。也針對其中有取得乙/單一級或丙級證照者， 給予每人上限3,000元獎勵， 未來會持續鼓勵讓經濟弱勢且學業優秀建教生申請圓夢獎學金， 給孩子最有力的支持與照顧。

在專業證照專班部分，111學年度建教專班有9校包含瑞芳高工、 南強工商、莊敬工家、能仁家商、穀保家商、中華商海、樹人家商、 智光商工以及豫章工商，依報名狀況預計開設超過30個班， 包含乙、丙級專業證照輔導專班、英文檢定與專業英文(PVQC) 認證輔導專班。此外，未來若考取乙級及其他相關證照， 教育局會另加碼補助考照費用，強化學生專業技能。

此外，教育局提出建教合作班可能讓你很意外的六大Points。 第一，採獨立招生，免看會考成績。第二、學費3年皆由政府負擔， 額外再加碼補助「雜費」，就讀公立學校每學期省下近8,000元 、私立近2萬8,000元。第三，在廠實習期間， 每月生活津貼至少2萬5,250元，且免納綜合所得稅， 若以就讀輪調式為例，就讀三年累積津貼超過45萬， 並享有合作機構各項福利。第四，合作廠家皆由政府評估合格， 學校會不定期訪視，提供最安全的職場環境；第五， 在求學階段同步增加職場經驗值，畢業後優先留任合作機構；第六， 同樣發給日間部畢業證書。

瑞芳高工校長潘泰伸表示， 學校機械科開設的建教班是新北公立技高唯一的建教專班， 積極跟產業結合培育未來技職人才，透過該方案讓建教生安心就學、 專心習藝，不但可以減輕家庭負擔， 更能鼓勵支持學生專心在技職領域全力邁進，進而翻轉人生， 可謂一舉數得。

穀保家商餐飲管理科建教生穆君婷說，選擇就讀建教合作班， 可以邊讀書邊增加工作經驗值，並在校習得專業技能， 目前已考取中餐、飲料調製、中式麵食加工、烘焙、餐飲服務、 西餐丙級檢定等六張證照，未來還預計參加「新北建教生專業技能P LUS方案」證照輔導班以考取烘培乙級檢定，且這學期也獲得2萬 元的圓夢獎學金，減輕生活經濟負擔安心許多。

樹人家商觀光事業科沈姓家長指出， 為兼顧經濟與一技之長讓孩子選擇建教班就讀， 這波疫情下覺得新北對建教生照顧很有感，不但開證照輔導專班， 還有專屬圓夢獎學金，實習期間師長也定期訪視給予溫暖與照顧， 即使畢業後對升學就業也有適性輔導，讓孩子逐步完成夢想。

教育局長張明文表示，新北開辦建教合作班已邁入第52年， 是全國開辦最多名額的縣市，合作廠家超過450家，共9校9科辦 理建教合作班，總計2,822名建教生。透過學校與廠家合作， 提供有經濟需求學生兼顧工作與學業，以給魚吃更給釣竿， 用專業改變自己未來。專業證照專班招生請逕洽各校官網， 或可上新北學BAR粉絲團查詢相關訊息(https:// www.facebook.com/ntpcedugov/ posts/3310497635861687)。

新北推出建教生專業技能PLUS方案。(照片來源：新北市教育局提供)

建教圓夢獎學金可減輕家庭負擔，更能鼓勵學生專心在專業上全力邁進。(照片來源：新北市教育局提供)

能仁家商美容科開設證能合一專班。(照片來源：新北市教育局提供)