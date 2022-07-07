圓夢獎學金、證照輔導班 新北建教生專業技能PLUS方案

新北市積極協助建教生習得一技之長，推出最HOT的「新北建教生專業技能PLUS方案」，今年度提供超過600萬元建教圓夢獎學金，更推出專業證照輔導專班，新北市111學年度共9校開設，目前正熱烈報名中，預估近千名學生受惠，鼓勵建教生自我精進專業。
教育局表示，新北建教生專業技能PLUS方案，包含圓夢獎學金及專業證照輔導專班兩大部分。在圓夢獎學金部分，自2020年補助400萬、2021年因應疫情加碼補助600萬，今年持續補助600萬給300名建教生每名2萬元，3年累積達1,600萬。也針對其中有取得乙/單一級或丙級證照者，給予每人上限3,000元獎勵，未來會持續鼓勵讓經濟弱勢且學業優秀建教生申請圓夢獎學金，給孩子最有力的支持與照顧。
在專業證照專班部分，111學年度建教專班有9校包含瑞芳高工、南強工商、莊敬工家、能仁家商、穀保家商、中華商海、樹人家商、智光商工以及豫章工商，依報名狀況預計開設超過30個班，包含乙、丙級專業證照輔導專班、英文檢定與專業英文(PVQC)認證輔導專班。此外，未來若考取乙級及其他相關證照，教育局會另加碼補助考照費用，強化學生專業技能。
此外，教育局提出建教合作班可能讓你很意外的六大Points。第一，採獨立招生，免看會考成績。第二、學費3年皆由政府負擔，額外再加碼補助「雜費」，就讀公立學校每學期省下近8,000元、私立近2萬8,000元。第三，在廠實習期間，每月生活津貼至少2萬5,250元，且免納綜合所得稅，若以就讀輪調式為例，就讀三年累積津貼超過45萬，並享有合作機構各項福利。第四，合作廠家皆由政府評估合格，學校會不定期訪視，提供最安全的職場環境；第五，在求學階段同步增加職場經驗值，畢業後優先留任合作機構；第六，同樣發給日間部畢業證書。
瑞芳高工校長潘泰伸表示，學校機械科開設的建教班是新北公立技高唯一的建教專班，積極跟產業結合培育未來技職人才，透過該方案讓建教生安心就學、專心習藝，不但可以減輕家庭負擔，更能鼓勵支持學生專心在技職領域全力邁進，進而翻轉人生，可謂一舉數得。
穀保家商餐飲管理科建教生穆君婷說，選擇就讀建教合作班，可以邊讀書邊增加工作經驗值，並在校習得專業技能，目前已考取中餐、飲料調製、中式麵食加工、烘焙、餐飲服務、西餐丙級檢定等六張證照，未來還預計參加「新北建教生專業技能PLUS方案」證照輔導班以考取烘培乙級檢定，且這學期也獲得2萬元的圓夢獎學金，減輕生活經濟負擔安心許多。
樹人家商觀光事業科沈姓家長指出，為兼顧經濟與一技之長讓孩子選擇建教班就讀，這波疫情下覺得新北對建教生照顧很有感，不但開證照輔導專班，還有專屬圓夢獎學金，實習期間師長也定期訪視給予溫暖與照顧，即使畢業後對升學就業也有適性輔導，讓孩子逐步完成夢想。
教育局長張明文表示，新北開辦建教合作班已邁入第52年，是全國開辦最多名額的縣市，合作廠家超過450家，共9校9科辦理建教合作班，總計2,822名建教生。透過學校與廠家合作，提供有經濟需求學生兼顧工作與學業，以給魚吃更給釣竿，用專業改變自己未來。專業證照專班招生請逕洽各校官網，或可上新北學BAR粉絲團查詢相關訊息(https://www.facebook.com/ntpcedugov/posts/3310497635861687)。
新北推出建教生專業技能PLUS方案。(照片來源：新北市教育局提供)
建教圓夢獎學金可減輕家庭負擔，更能鼓勵學生專心在專業上全力邁進。(照片來源：新北市教育局提供)
能仁家商美容科開設證能合一專班。(照片來源：新北市教育局提供)