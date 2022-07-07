日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希　沖繩驚傳死訊

（台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導）日本放送協會（NHK）今天（7日) 報導，日本人氣漫畫「遊戲王」（yugioh) 作者高橋和希（本名高橋一雅）驚傳在沖繩縣過世，享壽60歲。相關單位正在調查死因及詳細事發經過。

報導指出，7月6日上午10時30分左右，有海上休閒相關人士通報海上保安廳，在沖繩縣名護市外海發現有人面朝下漂浮海上。趕赴現場的消防隊員雖然將男性救起，但之後確認死亡，名護海上保安署今天確認死者是高橋。

高橋被發現時身上穿戴浮潛器具，海上保安署表示，高橋是獨自造訪沖繩。

中央社引述海上保安署等單位表示，離高橋被發現處約12公里外的恩納村海灘附近農用道路上，發現一輛高橋租借的汽車，裡面有高橋的駕照。

海上保安署等表示，高橋身體無明顯外傷，海上保安署正調查詳細事發經過。

《遊戲王》（日語：遊☆戯☆王）敘述性格謙讓但擅長玩遊戲的日本高中生武藤遊戲，與古埃及法老王的靈魂相遇，並因此而成長的故事。自1996年9月14日起至2004年3月連載於《週刊少年Jump》，總共343話，單行本全38集。作品在推出後廣受歡迎，改編成一系列的電腦遊戲、手機遊戲、紙牌遊戲、桌上遊戲、電視動畫、動畫電影、輕小說等作品。