日本人氣漫畫「遊戲王」作者高橋和希　沖繩驚傳死訊

(台灣英文新聞/國際組 綜合外電報導)日本放送協會(NHK)今天(7日) 報導,日本人氣漫畫「遊戲王」(yugioh) 作者高橋和希(本名高橋一雅)驚傳在沖繩縣過世,享壽60歲。相關單位正在調查死因及詳細事發經過。

報導指出,7月6日上午10時30分左右,有海上休閒相關人士通報海上保安廳,在沖繩縣名護市外海發現有人面朝下漂浮海上。趕赴現場的消防隊員雖然將男性救起,但之後確認死亡,名護海上保安署今天確認死者是高橋。

高橋被發現時身上穿戴浮潛器具,海上保安署表示,高橋是獨自造訪沖繩。

中央社引述海上保安署等單位表示,離高橋被發現處約12公里外的恩納村海灘附近農用道路上,發現一輛高橋租借的汽車,裡面有高橋的駕照。

海上保安署等表示,高橋身體無明顯外傷,海上保安署正調查詳細事發經過。

《遊戲王》(日語:遊☆戯☆王)敘述性格謙讓但擅長玩遊戲的日本高中生武藤遊戲,與古埃及法老王的靈魂相遇,並因此而成長的故事。自1996年9月14日起至2004年3月連載於《週刊少年Jump》,總共343話,單行本全38集。作品在推出後廣受歡迎,改編成一系列的電腦遊戲、手機遊戲、紙牌遊戲、桌上遊戲、電視動畫、動畫電影、輕小說等作品。

