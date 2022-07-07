新北5人榮獲111年度教育部師鐸獎　齊心打造愛與希望教育理想國

教育部日前公布2022年師鐸獎得獎名單， 新北市新店國小許德田校長、淡水商工曾才榮主任、板橋高中楊幸鈞 老師、五華國小杜筱梅老師、光復國小附幼鄭雅玲主任共4位教師、 1名校長獲獎。教育界最高殊榮獲獎者不僅在崗位上奉獻心力，更滿 懷專業與陪伴孩子的教育愛。

今年度榮獲師鐸獎的新店國小許德田校長秉持專業與熱情投入教育工 作33年，帶領學校獲獎無數， 辦學績效受到師生及社區家長的肯定與認同。 許校長每天提早到校與師生互道早安，每當有轉學生到校時， 也都會邀請轉學生到校長室合影， 藉此傳遞關懷與溫暖給每一位學生， 甚至帶領同仁改變以往畢業典禮的形式，讓300位學生都上台領畢 業證書，並勇敢說出畢業夢想。

板橋高中楊幸鈞老師自10歲加入籃球校隊後， 體育就成為她的生命，如今教育莘莘學子， 讓學生學會勇於挑戰自己、愛自己、看見更寬廣的世界。 曾為了讓身障生也能和同學一起上體育課，自己戴上拳擊手套、 坐輪椅、戴眼罩想像身障生可能會遇到的挑戰與極限， 同理心結合創意的行動和不放棄的精神，化限制為機會， 完成看似不可能的體育課，Always from Love是她的教育座右銘，持續支持她為教育付出。

五華國小杜筱梅老師常說「這個世界不是優秀人的世界， 而是所有人的世界」她關注那些過動症無法專心、自閉症不善溝通、 情緒困擾受創及因家庭因素而學習落後的孩子。 杜老師實行開放式跨域閱讀課程，結合語文與藝術跨域創作「 兒童原創繪本」，孩子的原創繪本透露出兒童的心聲， 內容橫跨了單親傷痛、同儕霸凌、課業壓力， 孩子在創作中能自我療癒，同時認識自己、尊重他人， 讓每個孩子看見自己的亮點和價值，培養實踐人生夢想的興趣。

淡水商工曾才榮主任以技職精神融入國際教育， 親自帶領學生學中玩、玩中學認識世界，多次帶領學生與日本、 韓國、加拿大、德國、芬蘭等國家交換學習經驗， 引領學校獲頒英國文化協會連續2年國際教育中級認證學校。 曾主任從事教育30年，自詡「成為迷惘高中生的引路人」 擁有電子、電機、數學、工藝4張教師證， 輔導對學習失去興趣的學生，討論各種就業的可能性， 也常常放學後留下來指導學生考取證照或創業，讓孩子找未來的方向 。

光復國小附幼鄭雅玲主任則致力於精進幼兒園課程、 優化軟硬體設施設備，朝著能讓孩子過得快樂、 隨時都能展露純真天性爽朗笑聲而努力。 她回憶一位家境特殊的幼兒，父母離異只有外婆照顧， 她與外婆約定每天陪孩子到晚上7點，引導學生主動參與活動、 訓練獨立照顧自己，孩子從一開始的哭鬧，到成為老師的小幫手、 教室裡的環保小兵，學習也能跟上同齡幼兒， 可愛的笑容也多了信心和安全感。

教育局長張明文表示，誠摯感謝新北教育夥伴， 長期為學生熱情奉獻，帶領新北教育精進成長，讓孩子求學過程中， 時時擁有明燈指引，齊心打造充滿愛與希望的教育理想國。

板橋高中楊幸鈞老師教育莘莘學子，勇於挑戰自己看見更寬廣的世界。(照片來源：新北市教育局提供)

五華國小杜筱梅實行開放式跨域閱讀課程，讓孩子看見自己的亮點和價值。(照片來源：新北市教育局提供)

淡水商工曾才榮主任(中)以技職精神融入教育，親自帶領學生學中玩、玩中學認識世界。(照片來源：新北市教育局提供)

光復附幼鄭雅玲主任致力於精進幼兒園課程，讓孩子過得快樂、隨時展露純真天性爽朗笑聲而努力。(照片來源：新北市教育局提供)