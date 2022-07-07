icash Pay連臺灣企銀帳戶　滿額最高享50%現金回饋

納稅月甫告一段落， 臺灣企銀就祭出超佛心現金回饋活動幫消費者荷包補滿血，今年7月 1日起與icash Pay攜手推出「連結即天堂 icash Pay連臺企回饋超級狂」活動，以火紅韓國實境節目「 單身即地獄」為話題哏，凡於活動期間透過icash Pay連結臺灣企銀帳戶(Hokii數位存款帳戶/一般存款帳戶 )，直扣消費單筆滿額最高享50%現金回饋， 讓民眾回饋拿好拿滿如置身天堂島。

活動期間icash Pay用戶連結臺灣企銀「Hokii數位存款帳戶」 單筆消費滿新臺幣100元(含)以上，即享50%現金 回饋，每人最高上限500元；連結「一般存款帳戶」單筆消費滿1 00元(含)以上，即享30%現金回饋，每人最高上限300元， 若用戶綁定兩個(含)以上存款帳戶則擇優回饋乙次， 數量有限送完為止。icash Pay最大通路7-11目前在台灣已超過6,000家， 民眾可把握機會， 趕快透過廣大的消費通路輕鬆為自己賺取加菜金吧。

近年受疫情影響，零接觸支付工具因防疫與便利性，成為消費趨勢， 根據臺灣企銀數據統計，今年使用該行行動銀行消費交易筆數， 相較去年同期成長約103%，顯示數位支付已深入客戶日常。臺灣 企銀持續拓展支付夥伴，今年六月首度與icash Pay合作啟動帳戶連結服務，目前亦與一卡通Money、 街口支付和台灣Pay合作，且將不定期推出優惠活動， 力挺客戶防疫新生活。

臺灣企銀也積極推出數位存款帳戶相關活動，現在更加碼放福利， 凡於今年9月30日前推薦親朋好友開戶成功，推薦2位即能享有1 5萬元內優惠利率提升至1.8%，推薦4位則享有2.2%優惠利 率，優惠資格延續至今年底，讓客戶享有豐富多元的回饋，更多活動 詳情請見臺灣企銀官網。