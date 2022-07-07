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日航在台灣桃園機場舉辦「七夕祭」祈福　旅客心願將送往日本•為國境開放暖身

今天搭機的旅客在「許願福籤」上寫下自己的願望，掛在許願竹上，後續將空運前往日本仙台歷史最悠久、最靈驗的寺廟大崎八幡宮奉納，希望旅客的心願都能實現。

By 生活組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/07 19:38
國曆7月7日是日本七夕祭，日本人會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈求實現。日本航空為與乘客分享幸福，7日上午也在桃園國際機場候機室舉辦七夕...

國曆7月7日是日本七夕祭，日本人會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈求實現。日本航空為與乘客分享幸福，7日上午也在桃園國際機場候機室舉辦七夕...

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）日本航空公司今天(7/7) 在桃機登機門舉行七夕祈福活動，邀請乘客在許願福籤寫下心願掛在許願竹上，隨後將空運前往日本仙台大崎八幡宮(下圖) 奉納，也期許透過活動，為國境開放提早準備。

日航在台灣桃園機場舉辦「七夕祭」祈福　旅客心願將送往日本•為國境開放暖身圖為大崎八幡宮（來源: 維基百科)

國曆7月7日是日本七夕祭（Tanabata Matsuri），日本各地除舉行熱鬧慶典，民眾不分男都會把寫上心願的紙籤懸掛在竹枝上祈求願望達成。日本航空公司為了與乘客分享幸福，上午也在桃園國際機場，日航JL-802飛東京班機的候機室舉辦七夕祈福許願活動。

日航在活動現場準備了「七夕許願竹」以及「許願福籤」，由身著日式浴衣的「浴衣LADY」表演日本舞蹈，並協助旅客在「許願福籤」上寫下自己的願望，掛在許願竹上，後續將空運前往日本仙台歷史最悠久、最靈驗的寺廟大崎八幡宮奉納，希望旅客的心願都能實現。

或許是受到了疫情影響，旅客們的許願福籤上除了希望能夠賺錢外，也有許多人祈願家人身體健康。日航表示，今天的搭機旅客約120多人，多是商務客及探親旅客，其中有90多人計畫在日本轉機，公司期望藉由活動與旅客交流，也為國境開放迎接觀光客做好暖身。

來台學習英文已經3年多的渡邊美優表示，因為疫情的關係已經1年多沒有回家，這次特別利用暑假期間返回日本探望家人，預計8月份再回到台灣，她也在許願福籤上寫下心願，希望這一年家人與朋友都能健康過生活。

計畫前往日本轉機飛美國的旅客陳女士表示，此行是要赴美探親，因為疫情的關係已經很久沒有跟兒女及孫子們相聚，這次搭機剛好遇到日本航空舉辦祈福活動，雖然很久沒有到日本旅遊，但透過寫許願福籤覺得很有儀式感，剛好也可以為家人祈求在疫情期間身體健康平安。

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更新時間 : 2022-07-07 20:51 GMT+08:00

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