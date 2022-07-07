梵中續簽協議影響台梵邦交？ 外交部：不觸及政治事務

（台灣英文新聞／政治組 台北報導）梵中主教任命臨時性協議屆期滿，教廷盼望續簽，外交關注是否影響台梵邦交。外交部發言人歐江安今（7）日回應，教廷多次公開表示該協議不觸及政治事務，台灣將密切關注相關方展，確保我國利益。

中國與羅馬教廷長期在主教任命、效忠地下教會或官方扶植愛國教會等議題上有分歧，為緩和局勢，雙方曾於2018年9月簽署為期兩年的梵中主教任命臨時性協議，於2020年再度續簽，今年又屆期滿，教宗方濟各2日接受路透社專訪表示，希望該項協議實施順利，因此希望在10月期滿時展期。

關於外界批評該項協議如同「小步政策」，即與1960至1970年代與東歐共產國家簽署協議，換取當局減少對教會迫害的作法，對此，方濟各認為，外交在遇阻時另尋可能出路，而非「最理想出路」，外交是「讓可能性成真的藝術」。

外界聚焦協議是否延續的同時，也關注中國是否藉機影響梵蒂岡與台灣邦誼。梵蒂岡為台灣在歐洲現存的唯一邦交。

台灣外交部發言人歐江安指出，教廷自簽署協議以來，已多次對外公開強調，梵中臨時協議目的在解決天主教會在中國的教務問題，「不會觸及政治事務」，該協議屆期續約教廷表示也是為處理教務問題。

歐江安說明，我國政府對「梵中主教任命臨時性協議」的立場沒有改變，我方期盼該協議有助改善中國大陸宗教自由及保障基本人權，讓中國境內的天主教徒能享有真正自主的信仰生活，早日融入教宗所領導的普世教會，促使中國逐步落實宗教自由化。

歐江安表示，我方已注意到教廷、中國外交部相關發言，我方將密切觀察相關情勢的發展，並與教廷有關單位切取聯繫。台灣將繼續推動與教廷及天主教會的合作，以確保我國利益，包括台灣天主教徒的福祉不受影響，進一步深化我國與梵蒂岡基於普世價值與共同理念的邦誼。