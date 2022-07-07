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WHO：猴痘病例58國現蹤、超過6000例　將召開緊急會議

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/07 14:53
世衛秘書長譚德塞表示，世衛將於7月18日當週或提早一週，重新召開委員會會議，討論是否將猴痘列為「國際公衛緊急事件」。（圖／美聯社）

世衛秘書長譚德塞表示，世衛將於7月18日當週或提早一週，重新召開委員會會議，討論是否將猴痘列為「國際公衛緊急事件」。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合外電報導）根據世界衛生組織（WHO）資料，目前已接獲來自58個國家總計超過6000個猴痘（monkeypox）確診病例，其中有80%發生在歐洲，其次是美洲、非洲等地。世衛將於7月18日前後重新召開委員會會議，討論是否將猴痘列為「國際公衛緊急事件」。

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在日內瓦一場線上記者會表示，世衛將於7月18日當週或提早一週，重新召開委員會會議，討論是否將猴痘列為「國際公衛緊急事件」。這是世衛發出的最高級警報。

根據上次6月27日召開的會議，委員會認為，雖然疫情從非洲疫區擴散至新的國家和地區，且病例數不斷上升，但尚未構成衛生緊急情況。

世衛發言人柴伊布（Fadela Chaib）在本週二時表示，從今年1月1日至6月30日止，共接獲5322例由實驗室確認的病例和1例死亡通報。

值得注意的是，截至6月22日，當時全球染疫人數為3413例，但在那之後的短短8天內確診數暴增56%。

自5月初以來，猴痘疫情迅速在非疫區的國家傳播，柴伊布說，超過8成的病例集中在歐洲，其次是非洲、美洲、地中海東岸和太平洋地區。

世衛要求各國特別關注猴痘病例，以試圖阻止進一步的傳播。

據世衛資料顯示，迄今為止，大多數猴痘患者多為年輕男性，並曾與其他男子有過性行為者。

一般來說，猴痘潛伏期約7至14天，初期症狀類似感冒，也會有淋巴結腫大、皮疹等症狀。在非洲的致死率高達10%，其他地區則低於1%。
WHO
世衛
猴痘
國際公衛緊急事件
歐洲

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更新時間 : 2022-07-07 16:40 GMT+08:00

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