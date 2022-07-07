【新冠疫情日更】7/7台灣本土+31462 死亡+105 擴大入境總人數至每週4萬

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增31,462例COVID-19確定病例，分別為31,364例本土個案及98例境外移入；另確診個案中新增105例死亡。今日記者會上，指揮官陳時中也宣布再放寬邊境控管政策，從目前的每周2.5萬人次擴大至4萬人次。

指揮中心說明，今日新增98例境外移入個案中，為52例男性、46例女性，年齡介於未滿10歲至70多歲，分別自瑞士及阿拉伯聯合大公國(各4例)、越南及德國(各3例)、義大利、巴拉圭、西班牙、馬來西亞及美國(各2例)、英國、丹麥及匈牙利(各1例)移入，另71例感染國家調查中。入境日介於今年7月5日至7月6日。

指揮中心表示，今日新增之31,364例本土病例，為14,450例男性、16,902例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,121例)、臺中市(4,081例)、高雄市(3,442例)、桃園市(3,141例)、臺北市(2,948例)、臺南市(2,507例)、彰化縣(1,823例)、屏東縣(1,224例)、雲林縣(813例)、苗栗縣(798例)、新竹縣(748例)、宜蘭縣(700例)、嘉義縣(650例)、南投縣(624例)、花蓮縣(591例)、新竹市(576例)、基隆市(453例)、臺東縣(387例)、嘉義市(337例)、澎湖縣(201例)、金門縣(181例)、連江縣(18例)。

指揮中心指出，今日新增105例本土病例死亡個案，為76例男性、29例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、101例具慢性病史、68例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月15日至7月4日，死亡日期介於6月12日至7月4日。

2020年初疫情爆發以來截至目前為止，國內累計通報3,995,621例確診，分別為15,274例境外移入、3,980,293例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。同一時間亦累計7,328例COVID-19死亡病例，其中7,313例本土。

指揮中心指揮官陳時中記者會上也宣布，自6月15日起調控入境總人數為每週2.5萬人次，已執行近三週，經持續滾動檢討國際與國內疫情，以及國內防疫與醫療量能，即日起調增入境總人數為每週4萬人次為原則；另自7月14日零時(航班表定抵臺時間)起，先行放寬國人及持有效居留證、以及所有來臺轉機者，搭機前得免持2日內PCR報告，惟境外篩檢陽性者，自採檢日起7日內應暫緩搭機，以維護航空及社區防疫安全。



指揮中心說明，有關入境旅客之檢疫天數、檢疫處所、檢測措施、居家檢疫及自主防疫期間之防疫規定均維持不變。

讓我們來複習一下現行防疫規定！

現行入境檢疫天數及處所



(一)入境日為第0天，進行3天居家檢疫及檢疫期滿後接續4天自主防疫。

(二)於自主防疫期間，應遵守之防疫規範：

1.非必要不可外出。

2.需有 2 日內家用抗原快篩陰性檢驗結果，才可外出工作及採買生活必需品。

3.外出全程佩戴口罩及保持社交距離。

4.商務履約得上班、參訪、演講、開會。但仍應全程佩戴口罩及保持社交距離。

5.上班期間全程佩戴口罩，維持社交距離，有飲食需求時可暫免佩戴口罩，並於用畢立即佩戴口罩 。

6.避免出入人潮擁擠場所或與不特定對象接觸。

7.商務履約得於餐廳之獨立空間內獨自或與特定對象共餐，但應有隔板或維持社交距離。

8.非急迫性需求之醫療或檢查應延後。

(三)檢疫處所維持1人1戶或入住防疫旅宿，並以於同一檢疫地點完成3天居家檢疫及4天自主防疫為原則。此外，考量移工、漁工及學生係採共同生活模式，群聚感染風險較高，維持由目的事業主管部會督導於原檢疫處所完成自主防疫，且於自主防疫期間不得到校上課、工作，非必要不得外出。

檢測措施

(一) 病毒核酸(PCR)檢測：入境時(第0天)，於機場/港口配合採集深喉唾液檢體，進行PCR檢測。

(二) 家用快篩試劑檢測：入境時由國際港埠現場工作人員向2歲以上旅客發放2劑家用抗原快篩試劑，提供檢疫期間有症狀時及自主防疫期間首次外出時使用。

入境至檢疫處所交通工具

除搭乘防疫車隊外，得採親友或機關團體車輛接送，並參照防疫車隊之防疫規範，落實各項防疫措施。