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今年第七位美國參議員訪台灣 史考特力推友台法案

外交部指出，史考特曾於本年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國代表處的美國國會議員，深具意義。

By 張雅鈞, 台灣英文新聞－記者
2022/07/07 14:17
美國聯邦參議員史考特於本月7日至9日訪台。（圖／美聯社）

美國聯邦參議員史考特於本月7日至9日訪台。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 台北報導）美國在台協會（AIT）及台灣外交部今（7）日公布，美國聯邦參議員史考特於本月7日至9日訪台，本年第7位訪台的美國聯邦參議員，史考特除晉見總統蔡英文、行政院長蘇貞昌外，也將與行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮視訊會晤，雙方將就台美安全與經貿關係等議題廣泛交換意見。

外交部表示，外交部政務次長田中光於7日下午代表我國政府前往接機。AIT則於官網指出，史考特出訪印太區域，台灣是其中一站，他將與台灣當局就台美關係、區域安全、貿易投資、全球供應鏈以及其他共同關心的議題進行討論。

據外交部資訊，史考特（Rick Scott, R-FL）參議員對台灣高度友好，曾在美國國會數度提出友台議案，包括2021年2月提出「防止台灣遭侵略法案」（Taiwan Invasion Prevention Act），以及本年3月提出「透過金融制裁阻止中國侵略台灣法案」（Deterring Communist Chinese Aggression Against Taiwan Through Financial Sanctions Act），並於本年5月間，連署由聯邦參院外委會發起的聯名函，籲請拜登總統將台灣納入「印太經濟架構」（IPEF）；此外，也曾兩度連署支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA）聯名函等。

外交部提及，史考特曾於本年4月拜訪我國駐立陶宛台灣代表處，成為首位造訪我國代表處的美國國會議員，深具意義。此次為首度造訪台灣，將有助強化台美關係，並進一步深化雙方在各領域的合作夥伴關係。

外交部強調，此為本年4月美國聯邦參議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）及5月底聯邦參議員達克沃絲（Tammy Duckworth, D-IL）兩團訪台後，本年第7位訪台的美國聯邦參議員，彰顯美國國會對台灣長期以來的堅定支持與承諾。
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