零碳排續航力強！台灣能元科技三元鋰電池獲英國企業青睞　進軍飛天車產業

（台灣英文新聞 / 科技組 綜合報導）台泥企業團所屬能元科技(Molicel)宣布與英國Vertical Aerospace(VA)公司合作，旗下電動垂直起降飛行器eVTOL VX4將使用能元科技的超高功率三元鋰電池，使續航力和載重能力最大化。若能成功商轉，在空中運行的碳排量可望降低至近乎零，未來從台北到桃園，包括升降時間大約是12分鐘。

台泥今(7)日透過新聞稿表示，目前能元科技在台灣以及加拿大都有專屬的實驗室與研發團隊。同屬台泥企業團的三元能源科技除了正在高雄小港興建台灣首座超級電池工廠，預計2023年成立全台灣首個「高階鋰電池實驗室」，研發先進製程。

台泥指出，目前全球地上的電動車風潮洶湧，但有更多先驅企業已經望向空中。更環保的空中電動飛行器是下世代的運輸方式，利用空域作為運輸網絡，短距離的城市空中交通有望減少交通時間。

台泥說明，eVTOL就像是一個純電動垂直起降的飛機，大幅縮小了起降所需的空間範圍。許多專家預期eVTOL最終可以轉型成為省時、省錢的短、中距離旅行方式，進而從目前汽車和航空公司手中取得市佔率。由於eVTOL的實現大大取決於電池的功率密度和能量密度，在起降時需要高引擎馬力，因此電池功率密度高就能滿足eVTOL起降需求；另外能量密度高，可以讓eVTOL續航力長，飛行過程不用擔心沒電問題。正開發中的eVTOL飛機「VA-X4」飛行時速超過200英里、飛行時接近靜音，應用範圍較廣。

台泥提到目前市場上eVTOL產品多以同時搭載2-5名乘客做設計，飛行範圍多在30-300公里之間，速度在每小時112-320公里。以台北到桃園為例，如果以eVTOL VX4飛行，包括升降時間大約將是12分鐘。

台泥指出，未來eVTOL若要商轉頻繁起降載送乘客，更需要搭配結合儲能能穩定電網的DC/DC快充站。eVTOL一天充放電可能達10-15次。能元科技Molicel的超高功率三元鋰電池即便提供eVTOL使用3000次，未來退役仍可維持高效能放電、並轉為快充站設備二度使用，是先進的環保電池。

台泥說，目前Vertical Aerospace獲得英國政府支持以及美國航空、勞斯萊斯以及微軟(Microsoft)創投基金等知名企業的策略投資，已經獲得了價值54億美元訂單。美國航空也宣布投資Vertical Aerospace 2500萬美元，承諾向Vertical預購250架飛機，並有權再訂購100架。

能元科技總經理薛人禎(右)與Vertical Aerospace CEO Stephen Fitzpatrick(左)簽署戰略合作協定，能元電池進軍下世代eVTOL。（照片台泥提供）

能元科技目前是全球少數幾家具備能力可提供高階三元鋰電池給eVTOL使用的企業。eVTOL在空中運行的碳排量可望降低至近乎零，契合台泥企業團低碳發展永續目標。（照片台泥提供）