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斯里蘭卡政府破產　台灣外交部：約60位台僑目前安全•外館隨時提供必要協助

➤外交部發言人歐江安說，斯里蘭卡近日宣告破產，凸顯中國債務陷阱對於區域國家的經濟發展或收入穩定造成的危害。➤外交部已在今年4月多將斯里蘭卡的旅遊警示提升到紅色警戒，建議民眾暫時不要前往。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/07 14:05
圖為斯里蘭卡古城迦勒（ Galle）一座建於17世紀的清真寺Meeran Jumma Mosque (美聯社2022/06/28照片)&n...

圖為斯里蘭卡古城迦勒（ Galle）一座建於17世紀的清真寺Meeran Jumma Mosque (美聯社2022/06/28照片)&n...

延伸閱讀: 【外匯存底用盡】南亞斯里蘭卡政府宣告破產　電力交通癱瘓停班停課•台商憂未來局勢

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）斯里蘭卡宣布破產，經濟與治安情勢動盪不安。外交部今天(7日) 表示，台灣在當地約有60位僑民，目前都平安，斯國案例凸顯中國債務陷阱對區域造成的危害，外交部已在4月將斯國旅遊警示提升為「紅色」，建議民眾暫時不要前往。

外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，斯里蘭卡透過「一帶一路」計畫向中國政府大幅舉債，投入很多不具經濟效益的大型基礎建設，導致外債沉重，加上Covid-19疫情爆發影響，斯里蘭卡依靠外匯與觀光的收入銳減，加上俄烏戰爭引發糧食短缺、能源價格飆漲，導致斯國外匯嚴重短缺，外債違約嚴重，無力購買食品、柴油、天然氣等必需用品。

歐江安指出，斯里蘭卡面臨1948年獨立以來最嚴重經濟危機，民怨沸騰，斯里蘭卡前總理5月宣布總辭，新總理積極向國際貨幣基金（IMF）與印度等國家求援，但經濟困境仍很嚴峻，目前沒有看到具體改善跡象，斯里蘭卡近日宣告破產，此一案例凸顯中國債務陷阱對於區域國家的經濟發展或收入穩定造成的危害。

歐江安指出，歐里蘭卡境內治安崩潰，暴力事件頻傳，斯國當局宣布首都進入緊急狀態，根據轄管斯里蘭卡的清邁辦事處掌握，在斯里蘭卡境內的台灣僑民約有60人左右，目前都平安，外館會隨時保持聯繫，提供必要協助。

歐江安說，外交部已在今年4月多將斯里蘭卡的旅遊警示提升到紅色警戒，建議民眾暫時不要前往，外交部會持續聯絡僑胞，旅居斯國的台僑若有緊急狀況，可隨時跟外交部或清邁辦事處聯繫。

斯里蘭卡政府破產　台灣外交部：約60位台僑目前安全•外館隨時提供必要協助

【外匯存底用盡】南亞斯里蘭卡政府宣告破產　電力交通癱瘓停班停課•台商憂未來局勢
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