台灣6歲蛀牙率近8成　北市聯醫5院區7/25起為兒童免費塗氟

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）我國兒童、青少年齲齒率高於日本、韓國、新加坡等鄰近國家，為降低齲齒率，台北市立聯合醫院口腔醫學部將於暑假期間舉辦6至12歲學齡兒童免費塗氟活動，活動限設籍北市市民，請家長把握機會。

北市立聯合醫院口腔醫學部主任李雅玲指出，齲齒是學童罹患率最高的口腔疾病。根據衛生福利部國民健康署的調查顯示，一般2至3歲的小朋友蛀牙率約31%，到了6歲時蛀牙率增加到79%，而患有身心障礙或發展遲緩的小朋友則因不懂刷牙技巧，蛀牙率更可高達約95%。在寒暑假期間，兒童容易接觸較多甜食，此時若未做好口腔照護，則恐更容易罹患蛀牙。

李雅玲說明，蛀牙的成因，主要可分為牙齒、細菌、食物和時間等四大因素。塗氟可以增加牙齒對酸的抵抗力，並可抑制細菌生長和新陳代謝，達到預防蛀牙目的，就像是為牙齒穿上防彈衣，可以減少發生蛀牙機會。

對學齡兒童施以牙齒表面局部塗氟是目前經評估有效的預防蛀牙方法之一。每半年一次的牙齒塗氟、正確的刷牙方式、維持良好的口腔衛生及飲食習慣，就能有效的預防蛀牙產生。

除了塗氟外，日常生活中也可透過飲水加氟、食鹽加氟、含氟漱口水、含氟牙膏等來增加施用氟化物的頻率以預防蛀牙。

為了使塗氟達到最好的防齲效果，李雅玲建議，學童應在塗氟之前先將牙齒刷乾淨，若有蛀牙則應先治療完畢再塗氟，才能達到最好的防齲效果。

免費塗氟活動期間資訊如下：

忠孝院區及仁愛院區 ：7/25-8/5 每週一至週五上午09:00-11:30、下午13:30-16:00

：7/25-8/5 每週一至週五上午09:00-11:30、下午13:30-16:00 和平婦幼院區、陽明院區及中興院區：7/25-8/26 每週一至週五上午09:00-11:30、下午13:30-16:00

北市立聯合醫院提醒，本次活動限設籍北市市民，接受塗氟的學童請先於家中將牙齒刷乾淨，再至醫院接受塗氟服務，並請攜帶健保卡及戶口名簿與牙刷至醫院掛號，但不需繳交掛號費，敬請家長把握機會。