FBI局長：中共犯台將是全球最恐怖商業破壞

(台灣英文新聞/國際組 綜合報導)美國聯邦調查局長瑞伊6日在英國軍情五處總部發表談話,除了警告中國竊密威脅,也強調中共武力犯台將是「全球歷來最恐怖的商業破壞之一」。

《BBC》報導,瑞伊(Christopher Wray)造訪MI5總部泰晤士大廈(Thames House),談話中向在座官員及企業領袖表示,中國政府對英美、歐洲及各地盟友的經濟和國家安全構成最大長期威脅,對英美而言,因應中國間諜威脅為首要任務,重要性只增不減。

此外,談及日益緊張的台海局勢,瑞伊表示,中國武力犯台將「代表著全球歷來所見最恐怖的商業破壞之一」(one of the most horrific business disruptions the world has ever seen)。

台海議題近年成國際關注焦點。不僅歐美多國議會通過友台決議,諸如G7會議等國際重要會議會後聯合公報揭強調台海和平穩定的重要性。

共機屢屢進犯台灣防空識別區,中共當局亦在語言上多加恫嚇,透露武力犯台意圖。上週,美國國家情報總監海恩斯(Avril Haines)曾表示,目前尚無跡象顯示中共當局意圖武力攻台,但中國國家主席習近平似乎有意尋求相關行動。

瑞伊對此也表示,並無理由認為中國犯台興趣減少,並希望中國以俄國侵略烏克蘭一事作為前車之鑑,勿高估手中籌碼落得全盤皆輸。

俄國入侵烏克蘭,導致歐美盟國對俄國大規模經濟制裁,瑞伊指出,有跡象顯示中國從中汲取教訓,正研究如何「讓自身經濟免受潛在制裁的影響」。

瑞伊呼籲,有意或尋求與中國生意往來的西方企業應小心謹慎,他強調,若中國犯台,西方在中國的投資將竹籃打水一場空。「如同在俄國,西方多年來打造的投資有可能淪為談判籌碼,資金有可能擱淺,供應鏈和關係有可能被打亂。」