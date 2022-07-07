FBI局長：中共犯台將是全球最恐怖商業破壞

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國聯邦調查局長瑞伊6日在英國軍情五處總部發表談話，除了警告中國竊密威脅，也強調中共武力犯台將是「全球歷來最恐怖的商業破壞之一」。

《BBC》報導，瑞伊（Christopher Wray）造訪MI5總部泰晤士大廈（Thames House），談話中向在座官員及企業領袖表示，中國政府對英美、歐洲及各地盟友的經濟和國家安全構成最大長期威脅，對英美而言，因應中國間諜威脅為首要任務，重要性只增不減。

此外，談及日益緊張的台海局勢，瑞伊表示，中國武力犯台將「代表著全球歷來所見最恐怖的商業破壞之一」（one of the most horrific business disruptions the world has ever seen）。

台海議題近年成國際關注焦點。不僅歐美多國議會通過友台決議，諸如G7會議等國際重要會議會後聯合公報揭強調台海和平穩定的重要性。

共機屢屢進犯台灣防空識別區，中共當局亦在語言上多加恫嚇，透露武力犯台意圖。上週，美國國家情報總監海恩斯（Avril Haines）曾表示，目前尚無跡象顯示中共當局意圖武力攻台，但中國國家主席習近平似乎有意尋求相關行動。

瑞伊對此也表示，並無理由認為中國犯台興趣減少，並希望中國以俄國侵略烏克蘭一事作為前車之鑑，勿高估手中籌碼落得全盤皆輸。

俄國入侵烏克蘭，導致歐美盟國對俄國大規模經濟制裁，瑞伊指出，有跡象顯示中國從中汲取教訓，正研究如何「讓自身經濟免受潛在制裁的影響」。

瑞伊呼籲，有意或尋求與中國生意往來的西方企業應小心謹慎，他強調，若中國犯台，西方在中國的投資將竹籃打水一場空。「如同在俄國，西方多年來打造的投資有可能淪為談判籌碼，資金有可能擱淺，供應鏈和關係有可能被打亂。」