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台灣原民會赴加拿大考察 擬建立兩國完善交流平台

原民會主委夷將：台灣原住民族語言發展法推動「公部門使用族語、族語師資培訓制度、族語認證制度、媒體及研究機構」等措施及成果，更讓加拿大印象深刻、受益良多。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/07 11:32
大合照。（照片由原民會提供）

大合照。（照片由原民會提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）原住民族委員會主委夷將‧拔路兒(Icyang‧Parod)率領24人赴加拿大進行為期10天的政策考察觀摩，7月5日出席以「臺加雙邊語言復振推動與發展」為題的「臺加雙邊原住民族政策交流座談會」時，他並表示，兩國的原住民族語言立法過程及語言發展現況非常類似，彼此皆有許多值得借鏡的地方。

原民會主委夷將表示，台灣原住民族語言發展法推動「公部門使用族語、族語師資培訓制度、族語認證制度、媒體及研究機構」等措施及成果，更讓加拿大印象深刻、受益良多。

夷將提到這次政策交流座談會圓滿成功，台灣將全力支持推動國際原住民族語言十年計畫，並研擬規劃每年與加國定期辦理原住民族語交流研討會，促進兩國持續深入合作，建立完善的交流平台。

原委會表示，在臺加雙邊原住民族政策交流座談會，首先加拿大Paul Pelletier處長分享加拿大原住民族語言現況及發展，了解到加國目前有170萬原住民族人口，其中因紐特族(Inuit)約有60%能使用族語、第一民族(First Nations)約有21.3%、梅蒂族(Métis)則僅有1.7%，加國業於2019年通過原住民族語言法，目的是支持原住民族保存、復振及維持族語的生命力。接著，由原語會Lowking執行長進行我國原住民族語言發展政策整體報告，說明台灣語言政策的歷程及分享原住民族語言發展法2017年通過後的推動情況及未來發展方向。

台灣原民會赴加拿大考察 擬建立兩國完善交流平台

原民會主委夷將‧拔路兒贈禮予加拿大聯邦文化遺產部處長Paul Pelletier。（照片來源：原民會提供）

台灣原民會赴加拿大考察 擬建立兩國完善交流平台

加拿大渥太華大學史國良教授與原民會曾興中專委進行臺加政策座談。（照片來源：原民會提供）
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