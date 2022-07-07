啤酒、美食、音樂一次滿足！「2022天母啤酒節」7/8起開跑　陳昇、陳零九接力開唱

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導)「2022天母啤酒節」自明（8）日起至8月25日，串連100間以上商圈特色店家與在地百貨業者展開過一個月的促銷活動，主場活動則於7月23、24日登場，現場不僅有超過百款的啤酒、豐富的異國美食，還有陳昇&新寶島康樂隊、陳零九等熱力開唱等藝人演唱的精彩舞台表演，就是要讓民眾來天母商圈一次滿足玩翻天。

臺北市副市長黃珊珊表示，天母商圈由於早期美軍駐紮，營造異國氛圍濃厚街區，除了異國料理外，過去擁有啤酒屋街，加上很多外商、外國人都住在此地，搭配台北市知名的精釀啤酒，所以才舉辦了這場「天母啤酒節」活動，希望未來啤酒節可以成為台北市固定品脾，讓喜愛啤酒、美食一到暑假就來天母喝酒、10月來搞什麼鬼萬聖節活動。

「2022天母啤酒節」由臺北市商業處與台北市天母商圈發展協會共同打造，首次於天母商圈登場！7月8日至8月25日，與超過100間天母在地店家合作，只要加入天母商圈官方LINE帳號，就可以享受到店家專屬優惠，還有消費集點抽獎活動。

在特約店家單筆消費滿200元可獲得1點，集滿2點即獲得刮刮樂及活動抽獎券各1張，有機會抽到如：Gogoro VIVA MIX、Coleman 氣候達人2-ROOM CURVE帳篷達人系列及Marshall WOBURN II藍牙喇叭等多項大獎。

另還有以活動吉祥物「酵母君」為主題設計的5大特色裝置物設置於天母運動公園、天母圓環、大葉高島屋、天母新光三越及天母SOGO等地點，其中天母運動公園的特色裝置物更搭配了3D立體彩繪地貼，讓民眾彷彿置身啤酒海中，活動期間內於「天母商圈」粉絲專頁活動貼文下留言與五大裝置物合影照片，即可獲得專屬抽獎機會，精彩獎項拿不完！

天母啤酒節主場活動則在7月23、24日於天母運動公園登場，現場不僅有超過百款的啤酒 、豐富的異國美食，還有多位知名藝人如陳昇&新寶島康樂隊、陳零九等熱力開唱，就是要讓民眾來天母商圈一次滿足玩翻天。

此外，活動更集結五家在地知名精釀啤酒廠特別推出「天母特仕版」啤酒，包含：

擅長結合世界各國風格及研發各式創意的「蔡氏釀酒」，將美漫IP摩登大聖、地獄怪客作為酒款名稱，展現天母特有的異國風格

於天母土生土長的「吉姆老爹」創辦人，找了在地天母設計師設計酒標，以琥珀啤酒中添加台灣產香草莢，使經典淡雅的口味搭配，襯托天母社區舒適慢活的魅力

以經典美式風格為基底，善用最在地、無加工新鮮台灣食材的「五十五街精釀啤酒」，則設計低酒精濃度的酒款「天母一直喝SIPA」，將酒標融入天母代表性標的，使民眾品嘗之餘共享天母的美麗與回憶

因2019年一場實驗，採集大台北大區特殊菌種的「啤酒頭釀造」將其取名為「天龍菌」，並結合啤酒花、小麥、水果，碰撞出屬於天母的獨特風味

堅持使用簡單純粹原料釀造啤酒的「湧金」，以英式頂層發酵技術開發天母黃金瀑布啤酒，使酒款帶有獨特果香與蜂蜜味

五家由在地知名精釀啤酒廠特別推出「天母特仕版」啤酒。

更多詳細活動訊息請上「台北市商業處-我是商Ya人」FB粉絲團或台北市天母商圈發展協會FB粉絲專頁FB查詢。

※未滿十八歲禁止飲酒、飲酒過量，有害健康。