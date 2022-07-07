台灣森林療癒遊程逐年增！宜蘭太平山營造生態友善環境　增設野生動物安全通道

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）近年來，愈來越多人選擇森林療癒遊程，使得太平山國家森林遊樂區聯外道路的車流量逐年遞增，林務局羅東林區管理處為減緩動物們往來道路兩側山坡的障礙，遂利用舊有的步道木板材料，為其增設安全通道；完工後發現有逾20種物種利用，該資訊可望成為生態友善改善工作的參考依據。

隨著國內旅遊型態的轉變，許多人選擇森林療癒遊程，使得太平山國家森林遊樂區聯外道路(宜專一線)的車流量逐年遞增，羅東林管處表示，在兼具林道安全、減緩動物們往來道路兩側山坡的障礙，以及考量動物如受困於排水溝集水井中，需協助其脫困的多重考量下，遂利用舊有的步道木板材料，於不過份擾動環境及快速完工的前提下，在既有的集水井中架設簡易通道，此方式除能協助動物們誤入集水井脫困外，也方便動物們在集水井內水位不高，且下邊坡相對平緩的狀態下，透過林道下方的箱涵或涵管，往來於兩側的山坡。

羅東林管處提到，為確認此種通道型式能被動物接受的程度，以及蒐集不同物種的使用頻率等資訊，以作為未來持續辦理各類動物通道，或該類型通道改進的重要參考依據，在已完成的動物通道附近，架設10處的自動感應式紅外線攝影機，來記錄動物的利用狀態，經過約2個月的紀錄，發現有逾20種的物種，超過50餘次的使用頻率，其中包括兩爬類的「斯文豪氏赤蛙」、「麗紋石龍子」，有『羌仔虎』之稱的超萌「黃喉貂」，甚至還有較大型哺乳類物種－「長鬃山羊」等。

林管處表示，透過這次所蒐集到的資訊，進行後續既存設施的生態友善改善工作，讓森林遊樂區不僅是國人遊憩的好去處，更是野生動物們的好居所。

臺灣藍鵲。（照片由羅東林管處提供）

食蟹獴。（照片由羅東林管處提供）