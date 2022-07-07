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今年第七度 歐洲議會「歐洲及捍衛多邊主義」報告挺台灣

歐洲議會5日方通過「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」友台報告。

By 政治組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/07 09:30
歐洲議會全會於6日第七度通過友台決議，「歐洲及捍衛多邊主義」報告。支持台灣有意義的國際參與。（圖／美聯社）

歐洲議會全會於6日第七度通過友台決議，「歐洲及捍衛多邊主義」報告。支持台灣有意義的國際參與。（圖／美聯社）

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）歐洲議會友台行動不斷，6日再度高票通過「歐洲及捍衛多邊主義」報告，內容涵蓋支持台灣以觀察員身分有意義參與多邊機構的相關會議、機制及活動，這已是今年第七度通過友台文件，顯示挺台力道愈發強盛。

歐洲議會全會於6日以454票贊成，73票反對，112票棄權高票通過「歐洲及捍衛多邊主義」報告，內容特別納入支持台灣以觀察員身分有意義參與多邊機構的相關會議、機制及活動，包括世界衛生組織（WHO）、國際民航組織（ICAO）、國際刑警組織（INTERPOL）及聯合國氣候變化綱要公約（UNFCCC），並呼籲歐盟強化其在多邊組織的影響力，與理念相近夥伴深化合作，建立價值聯盟關係，外交部發布新聞稿，對於歐洲議會延續其一貫支持台灣參與國際組織的立場表達誠摯歡迎與感謝。

外交部指出，歐洲議會繼5日通過「歐盟印太戰略之貿易及投資面向」友台報告後，6日接續通過「歐盟及捍衛多邊主義」報告，是歐洲議會本（2022）年以來通過的第7份友台文件。

外交部表示，樂見歐洲議會響應義大利、德國、英國、丹麥、盧森堡、捷克、斯洛伐克等歐洲多國國會，於本年陸續通過各項挺台決議或動議，尤其在本年9月ICAO大會即將舉行之前，通過此項報告別具意義，彰顯歐洲對於擴大支持台灣參與國際組織的強勁動能。

外交部提及，將持續積極與歐洲理念相近夥伴合作，在自由、民主、人權及法治等共同價值的堅實基礎上，展現台灣作為國際社會中守護民主自由等普世價值的良善力量，促進全球社群共享的繁榮與福祉。
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更新時間 : 2022-07-07 10:52 GMT+08:00

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