國發會：台灣總體經濟表現穩健　持續強化應對國際風險

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）全球通膨壓力升高，且疫情反覆致供應鏈瓶頸、以及美國加速升息等因素，近期國際金融巿場持續震盪，台灣股匯巿亦受波及。國發會6日強調，當前國際經濟風險潛存，台灣基本面佳，政府持續強化經濟韌性以應對國際變局。

國發會指出，現階段台灣投資、出口、消費等實質面表現尚屬穩健，政府持續落實相關政策以確保經濟穩定。

在投資面部分，國發會表示，投資率繼2021年創21年新高後，今(2022)年投資率可望達26.82%，為連續第2年突破26%。投資台灣3大方案再延續3年至2024年，預計未來3年將帶動9000億元投資。

在出口面部分，國發會指出，出口及外銷訂單今年1-5月年增率分別為20.1%及9.5%，累計金額均創歷史新高。其中，對美國、東協及歐洲出口均成長2成以上。

在消費面部分，零售､餐飲營業額1-5月分別成長3.9%及4.3%，累計金額均創同期新高。全國疫情下朝正常生活，消費動能將逐步回溫，7月亦已啟動國旅補助，以促進內需。

國發會提到台灣近年在國際變局下展現的強大韌性，我國成長動能已產生結構性翻轉，如：經濟成長率在疫情下為少數表現穩健的國家，最新公布的IMD世界競爭力排名，台灣為第7名，連續第4年進步，且為2013年以來最佳表現。美中貿易戰下，國發會認為，國內外持續加碼投資台灣，出口表現屢創新高，並強化國際科技及數位合作、多元全球布局。顯示因應國際變局，政府持續超前布局，不僅使國內經濟更穩固，亦為協助全球供應鏈做出貢獻。