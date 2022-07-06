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【外匯存底用盡】南亞斯里蘭卡政府宣告破產　電力交通癱瘓停班停課•台商憂未來局勢

➤斯里蘭卡政府外匯存底用盡，無法購買重要進口商品，這個印度洋島國已歷經好幾個月通貨膨脹飆升和長時間停電。➤據當地台商透露，目前斯里蘭卡當地因經濟崩潰，電力供應長時間中斷，因此大家只能自備柴油發電機因應，但自6月下旬後就沒有柴油，讓台商們經營更加困難。

By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 23:50
斯里蘭卡經濟嚴重衰退，糧食、燃料和藥品嚴重短缺的情況恐將持續到明年。圖為7月2日最大城市可倫坡一處加油站, 民眾大排長龍等待加油（路透/N...

斯里蘭卡經濟嚴重衰退，糧食、燃料和藥品嚴重短缺的情況恐將持續到明年。圖為7月2日最大城市可倫坡一處加油站, 民眾大排長龍等待加油（路透/N...

（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）斯里蘭卡總理威克瑞米辛赫今天(6日) 對國會表示，斯里蘭卡已經破產。英國政府則警告公民，非必要切勿前往這個正與經濟崩潰抗戰的南亞國家。

總理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）今天對國會表示，斯里蘭卡已經破產，而這場斯國前所未見經濟危機帶來的劇痛至少將持續到明年(2023年) 底。

斯里蘭卡政府外匯存底用盡，無法繼續進口不可或缺的重要商品，這個人口2200萬的印度洋島國已歷經好幾個月通貨膨脹飆升和長時間停電。經濟學家將經濟困境日益惡化歸咎於政府管理不善

威克瑞米辛赫說，這個曾經繁榮的國家今年陷入嚴重衰退，糧食、燃料和藥品嚴重短缺的情況還會持續下去。

中央社引述當地台商透露，斯里蘭卡政經情勢雖陷入動盪，大家狀況大致平安，但因當地經濟崩潰，電力與交通癱瘓，無法上班上學，憂心未來局勢。另外，外貿協會在當地設有可倫坡辦事處，目前辦事處照常運作，將視台商需求提供協助。

斯里蘭卡今天宣布破產訊息，引發全球震驚。根據經濟部新南向政策專網顯示，台灣對斯里蘭卡貿易總值近年約落在4億美元左右，今年前5月為1.8億美元。斯里蘭卡是台灣第58大貿易夥伴、第44大出口市場，第80大進口來源。

據當地台商透露，目前斯里蘭卡當地因經濟崩潰，電力供應長時間中斷，因此大家只能自備柴油發電機因應，但自6月下旬後就沒有柴油，讓台商們經營更加困難；此外，交通基本上已經算停滯或癱瘓，不只員工無法上班，學生們也無法順利就學。

儘管政治局勢動盪，但當地的台灣人安全與生活，還暫時可維持原狀，但免不了對之後局勢發展感到些許擔憂。

他們也指出，在斯里蘭卡的台商數量不多，僅約5至6家，包括海運業、漁業與旅遊觀光行業。

長榮海運、陽明海運與萬海航運在斯里蘭卡以代理行體系經營，並無派駐台籍員工，加上當地攬貨量不大，對公司整體業務影響低。

中央社引述外貿協會說明，當地有貿協設置的台北世界貿易中心駐可倫坡辦事處，目前辦事處仍照常運作，並視台商需要來提供協助。

據經濟部資料，斯里蘭卡主要出口項目為紡織成衣、農產品、橡塑膠及食品等；台灣對斯里蘭卡出口，以紡織品為主。

至於台灣與斯里蘭卡的貿易概況，據新南向政策專網統計，2020年台灣對斯里蘭卡貿易總值約3億6990萬美元，2021年成長至約4億8910萬美元，2022年累計1至5月，則約為1億8480萬美元。

與此同時，英國外交部警告公民非必要切勿前往斯里蘭卡。斯里蘭卡向來深受英國遊客喜愛。

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