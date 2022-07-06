台北市長選戰傳黨內打壓？民進黨會議記錄疑流出 目標打林佳龍捧陳時中

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）媒體報導指出，有網友發現民進黨內出現會議記錄信件，內文提及要透過多方管道提升陳時中聲望，並打壓林佳龍，進而讓陳順利參與北市市長選舉，對此，林佳龍辦公室回應不清楚此紀錄內容，不過為了釐清事實即將向警方備案。

根據聯合報，昨（5日）晚間一份民進黨的會議紀錄在網上流出，內容是集結民進黨內力量讓衛福部長陳時中參選台北市長，而同樣積極爭取參選的交通部前部長林佳龍則不被支持，會議紀錄中可見民進黨明顯欲打壓林佳龍。

媒體指出，流傳的會議內容包含在民調戰上宣布陳時中領先；透過媒體宣傳造勢，點名三立、民視、自由時報；溝通名嘴周玉蔻，發布獨家；找明進黨發言人林靜儀表態；找苗博雅簡舒培表態，順便攻擊柯文哲；投書外媒，塑造陳時中是「防疫英雄」形象。

除此之外，內容也提及要整理林佳龍不利消息，提供給媒體和網路社群小編，並在黨內放風「挺陳打林」，說林佳龍領導力不足，政績一般；找英系立委臉書發文支持陳時中，還要大量花錢下廣告等。

聯合報報導，林佳龍辦公室回應表示從未看過這份會議紀錄，也不認識在社群平台PTT上爆料的網友，不過相關內容影射此份文件與林佳龍有關，林佳龍辦公室已連續接獲媒體詢問，為釐清事情真相，將著手準備資料至警察局報案。