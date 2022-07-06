Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

台北市長選戰傳黨內打壓？民進黨會議記錄疑流出 目標打林佳龍捧陳時中

媒體指出，流傳的會議內容包含在民調戰上宣布陳時中領先；透過媒體宣傳造勢；溝通名嘴周玉蔻，發布獨家；找明進黨發言人林靜儀表態；找苗博雅簡舒培表態；投書外媒，塑造陳時中是「防疫英雄」形象。

By 政治組, 台灣英文新聞
2022/07/06 18:34
（圖/中央社）

（圖/中央社）

（台灣英文新聞 / 政治組 綜合報導）媒體報導指出，有網友發現民進黨內出現會議記錄信件，內文提及要透過多方管道提升陳時中聲望，並打壓林佳龍，進而讓陳順利參與北市市長選舉，對此，林佳龍辦公室回應不清楚此紀錄內容，不過為了釐清事實即將向警方備案。

根據聯合報，昨（5日）晚間一份民進黨的會議紀錄在網上流出，內容是集結民進黨內力量讓衛福部長陳時中參選台北市長，而同樣積極爭取參選的交通部前部長林佳龍則不被支持，會議紀錄中可見民進黨明顯欲打壓林佳龍。

媒體指出，流傳的會議內容包含在民調戰上宣布陳時中領先；透過媒體宣傳造勢，點名三立、民視、自由時報；溝通名嘴周玉蔻，發布獨家；找明進黨發言人林靜儀表態；找苗博雅簡舒培表態，順便攻擊柯文哲；投書外媒，塑造陳時中是「防疫英雄」形象。

除此之外，內容也提及要整理林佳龍不利消息，提供給媒體和網路社群小編，並在黨內放風「挺陳打林」，說林佳龍領導力不足，政績一般；找英系立委臉書發文支持陳時中，還要大量花錢下廣告等。

聯合報報導，林佳龍辦公室回應表示從未看過這份會議紀錄，也不認識在社群平台PTT上爆料的網友，不過相關內容影射此份文件與林佳龍有關，林佳龍辦公室已連續接獲媒體詢問，為釐清事情真相，將著手準備資料至警察局報案。
台北市市長
九合一選舉
民進黨
陳時中
林佳龍

相關新聞

蔡英文點將出征東台灣！Kolas選花蓮、劉櫂豪六征台東
蔡英文點將出征東台灣！Kolas選花蓮、劉櫂豪六征台東
2022/07/05 20:50
黃珊珊參選身份仍未明 柯文哲：宋楚瑜支持「當然最好」
黃珊珊參選身份仍未明 柯文哲：宋楚瑜支持「當然最好」
2022/07/04 14:22
【等一個人?夢幻活棋?】前副總統陳建仁出席中研院士會議　媒體追問是否參選
【等一個人?夢幻活棋?】前副總統陳建仁出席中研院士會議　媒體追問是否參選
2022/07/04 11:36
藍營：侯友宜、盧秀燕參選提名8月前完成
藍營：侯友宜、盧秀燕參選提名8月前完成
2022/07/03 16:15
表態不選新北市長 羅致政：時間流逝是最大對手
表態不選新北市長 羅致政：時間流逝是最大對手
2022/07/03 14:19

更新時間 : 2022-07-06 19:56 GMT+08:00

最受歡迎

中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現
資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現