凱達X莫凡彼「冰淇淋DIY大賽」一個月午餐與冰淇淋免費吃

暑假到來加上疫情也逐漸趨緩，旅遊與外出用餐的民眾也明顯增加。台北凱達大飯店5樓的百宴自助餐廳除宣布七月份全餐期回歸外，更祭出週一至週四午、晚餐享兩人同行第二人五折優惠(每餐期限量20組)，折扣後平日午餐每人只要722元，平日晚餐每人只要807元，相當於77折的優惠！吃冰淇淋是夏天最幸福的事，台北凱達與瑞士知名的冰淇淋品牌「莫凡彼」合作舉辦「冰淇淋DIY達人大賽」，凡至百宴自助餐廳用餐的客人皆可參加，使用莫凡彼冰淇淋加上餐檯上的任一冰品相關食材做裝飾(如餅乾與水果或棉花糖)DIY一個作品，拍照於台北凱達FB粉絲頁中指定貼文分享即可參賽，第一名將可獲得9月份平日午餐免費吃(總價值為19,635元)！第二&三名則分別可獲得12入經典口味的莫凡彼冰淇淋！今年暑假就帶著孩子們來台北凱達，一起參加最溫馨又充滿歡笑的「冰淇淋達人創意大賽」，看看誰能省下一個月的午餐費！

盛夏時節，百宴自助餐廳主廚主打的一系列開心又開胃的「夏日祭」美食盛宴，包含了「泰饗吃」泰式主題料理、「台灣復古懷舊冰菓室」的沁涼冰品、「夏の戀」繽紛水果口味甜點，不僅視覺感官繽紛多彩，同時激起了夏日味蕾，心情也跟著愉悅起來。其中，走清新酸辣風的「泰饗吃」系列料理最受民眾青睞，包含經典開胃菜「青木瓜沙拉」、讓人一片接著一片超唰嘴的「海鮮脆餅佐泰式醬」、道地爽口的「泰式鳳梨炒飯」、嚴選漁港直送的漁貨烹調出海鮮控最愛的「泰式檸檬魚」..等以及主廚推薦「現切牛排佐泰式酸甜特調醬汁」，微酸的滋味襯托出肉質的甜嫩多汁，鮮爽宜人的獨特風味更加迷人。

夏日重頭戲絕對少不了甜點和冰品，百宴自助餐推「夏の戀」甜點饗宴，以夏季盛產的新鮮芒果與熱帶水果為主題推出多樣繽紛甜點，包含「芒果西米露凍」、「熱帶水果慕斯」、「芒果椰子奶酪」、「黑醋栗蘋果慕斯」…等精緻甜點，將其獨有的酸甜滋味融入甜品中，尾韻帶有一絲輕盈的水果香氣，演繹出令人耳目一新的迷人風貌，最後再來一碗冰品就像盛宴中的壓軸，直接將台灣復古冰菓室概念搬入Buffet，在顆粒較粗的古早味鑽石冰上淋上香甜的黑糖水，再豪邁加入手工熬煮的珍珠、綠豆、椰果..等配料，最後倒入些許濃郁煉乳，色彩妝點彷若一盤盤賞心悅目的藝術品般，讓人忘卻這夏天的炎熱。