澎湖山海旨味鍋 海島風土特色盡在唇齒間

熾熱的夏季，讓酸香的涮涮鍋提振食慾吧！欣葉呷哺呷哺近日推出「澎湖山海旨味鍋」，把澎湖特有高麗菜酸加入經典自熬老母雞大骨蔬菜高湯中，煮出獨特濃郁酸香風味，另外集結了台灣海島風土特色食材，主餐包括澎湖現流直送鸚哥魚與台灣在地精品究好豬及綜合海鮮，搭配東北角海赤菜、季節野菜，更有呷哺呷哺職人手打花枝漿、手撖鮮味餃等，在親切的桌邊服務下細細品嘗滋味豐盈的鍋物，彷彿城市綠洲般悠然適意。呷哺呷哺季節限定的澎湖山海旨味鍋每套售價 1,980元適2人享用，即日起供應至8月15日止。

位於雙城街巷弄內的呷哺呷哺，是欣葉餐廳旗下的日式鍋物餐廳，小巧的60個座位餐點卻不馬虎，除了由料理長依照季節食材推出不同主題鍋物，也吃得到蒜蓉蒸鮑魚、烤明蝦等料理長手藝菜色，多年來由於食材精美、湯頭講究，加上親切的桌邊烹煮服務，成為不少饕客心中如家庭般溫暖的據點。本季「澎湖山海旨味鍋」湯頭以呷哺呷哺特有的老母雞蔬菜高湯為基底，加入澎湖老店手工醃漬發酵的高麗菜酸，香味天然不嗆鼻，醇厚的風味中帶著酸爽。搭配澎湖現流直送台灣漁港的鸚哥魚，由料理長每日趁鮮手工片取魚肉，肉質鮮美、少剌且無腥味，讓人忍不住大快朵頤。輔以精選生食級干貝、鮮蚵、蛤蠣、鮮蝦等豐美誘人的海鮮盤組合，海洋的滋味彷彿飛躍至舌尖！肉盤則使用台灣在地精品豬肉品牌「究好豬」的豬五花，肥瘦比例勻稱，搭配酸爽的酸菜湯底更是相得益彰，每一入口都Ｑ彈多汁，亦嘗得到肉質本身的鮮味。

野菜及配料上也讓人驚喜，除了有機時蔬、蕈菇外，本季有來自台灣東北角的原生藻類-海赤菜，經由冬季至春季的生長後，3至5月逐漸成熟再由漁民以浮潛方式揀擇6-10公分長的採摘，人工剃除石塊、清洗，費時費工。有別於常見的火鍋料，呷哺為人津津樂道的自製手撖鮮味餃誠意十足，手打花枝漿、雞肉漿、蝦肉漿由服務人員桌邊現煮的丸子，彈性中不失柔嫩，保留了食物天然原味。期間限定的澎湖山海旨味鍋，嚐得到澎湖酸高麗菜湯、澎湖現流直送鸚哥魚及綜合海鮮盤、究好豬五花肉盤、台灣東北角海赤菜及夏季時蔬盤，呷哺呷哺自製手撖鮮味餃、手打花枝漿及雞肉漿現煮丸子、精緻前菜、杏仁豆腐及時令水果、麻糬、自然栽種農法斗南首選米飯等，今夏就讓這鍋滋味分明、鮮美十足的鍋物，陪伴渡過酷熱的一季吧。