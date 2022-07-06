暑假來去農家DO一日　採筍一日遊即日起開放報名

因應暑假到來， 新北市政府農業局整合新北各區農業特色、 生態及自然地理環境等資源，推出「來去農家 DO一日」一系列在地農遊， 遊程內容豐富且適合親子同遊的農遊小旅行，大家千萬不要錯過!搶 先推出的「田間廚房-採筍一日遊」暑假期間推出6場次，活動日期 7/16、7/23(2場次)、7/24、8/6、8/13， 每場次限定40人，即日起開放報名， 有興趣的民眾趕快把握機會提前報名。

暑假期間也是綠竹筍盛產期，新北綠竹筍口感清脆爽口， 是夏季料理聖品，也被稱為食材界中的綠寶石， 新北市農業局為了讓市民朋友瞭解綠竹筍產業，將於7月16日起， 與八里、平溪、五股、深坑等綠竹筍產區農會合作， 推動一連串結合在地特色的食農教育小旅行， 安排到歷屆新北筍王的筍園，體驗「新北好筍」 筍園管理及採筍的過程， 從中了解農業生產的辛勞進而體會惜食的觀念。此外， 也結合田間廚房及周邊農家私房景點，讓大家有吃又有的玩， 有興趣的民眾可至「田間廚房-採筍一日遊」報名網站盡速報名，或洽「來去農家DO一日」官方網站查詢， 瞭解更多遊程細節。

除了綠竹筍遊程外， 農業局後續也將推出主題多元適合全家共遊的一日生態小旅行， 像是喜歡生態的朋友可以參加「萬里金山黑鳶生態小旅行」， 透過專業的導覽員解說，了解黑鳶的相關生活習性， 進一步力行環境保育； 想體驗原住民族珍貴文化內涵的可以參加三鶯原住民部落小旅行， 充分感受新北原住民農村活力及生活智慧；近年崛起的「萬金杜鵑」 也同時間推出三種民眾能自選的「萬金杜鵑巧拼之旅」，包含【 五分鐘遊山海】尋訪萬金杜鵑聯名店家，也能來場【 萬金杜鵑咖啡地圖】的文青之旅，或是【飛向甜蜜航道】 大吃甜點等建議行程，讓民眾能輕鬆選擇自己適合的遊程， 透過寓教於樂遊程設計，實踐民眾對環境保育的支持與認同。

新北市農業局李玟局長表示，因暑假到來， 農業局整合多項新北夏季特色農業遊程資訊， 以及新北各地區好玩特色遊程，如淡水漁人碼頭水舞秀、 草里漁港夜釣、北海潮與火等北海夜金閃閃系列活動， 相關活動資訊都會陸續公告在「來去農家DO一日」網站的「 農遊歲時曆」，也誠摯地邀請大家，暑假期間來去新北農家DO一日 ，創造豐富且精彩的暑期回憶。

照片來源：新北市政府農業局提供

照片來源：新北市政府農業局提供