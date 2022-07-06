北富銀驅動數位創新有成 一舉斬獲七大獎殊榮

台北富邦銀行數位轉型再傳捷報，今年繼多次獲得國際媒體大獎後， 今再獲得《國際零售銀行家（Retail Banker International）》「亞洲開拓創新獎（Asia Trailblazer Awards 2022）」和《金融時報（Financial Times）》旗下雜誌《專業財富管理（Professiona l Wealth Management，PWM）》財富科技獎（Wealth Tech Awards 2022）「年度最佳數位創新獎」共七大獎項， 高度肯定北富銀於科技賦能、智能財管、場景金融等創新實踐， 完美結合數位科技與用戶核心需求，打造數位金融生活新樣態。

隨著近年數位金融科技與相關應用已逐步邁向成熟， 且新冠肺炎疫情更加催化數位金融服務的成長與普及，根據萬事達卡 2021年發布的《行動支付使用習慣調查報告》，超過75%消費 者因疫情而提升行動支付使用頻率，且每天都會使用行動支付的重度 使用者自疫情發生後提升三成，顯示疫情下數位金融使用比例大幅成 長。台北富邦銀行近年已積極進行數位金融創新與布局， 為了迎向疫後新金融時代，更進行虛實整合，以不同的通路策略， 攜手合作夥伴不斷拓展應用場景， 同時亦密切因應消費生活型態和需求改變而推出不同金融服務， 以期為消費者形塑更美好的數位金融生活。

以近年備受企業矚目的開源軟體為例， 北富銀看好開源軟體的發展潛力，但同時為了專注管理其潛在風險， 北富銀建置「開源軟體風險評鑑及智能監控系統」， 導入機器人流程自動化（Robotic Process Automation）的技術， 使用網路爬文機器人獲取外部情資並與內部組態管理系統整合，以視 覺化儀表板進行風險警示。同時，為了提升資訊服務管理的效能， 北富銀打造資訊戰情室，以全方位的資訊服務管理系統， 降低對於人力的需求同時提升資訊正確性。北富銀在追求創新之餘仍 嚴謹落實資安管理，因此獲得《國際零售銀行家》亞洲開拓創新獎「 卓越安全應用程式獎」優勝獎、「最佳永續發展系統獎」以及《 專業財富管理》財富科技獎「年度最佳數位創新獎」共三個獎項肯定 。

為了持續追求國內數位金融的領導地位，北富銀致力發展AI智能標 籤引擎並獨創「UMa指極數據服務平台」深化用戶分析、 強化數據應用價值，以及時性的數據資料和智慧化的演算法技術， 預測客戶需求，發掘用戶期待的金融服務， 成功達到精準行銷效能及提升客戶接觸體驗，因而獲得《 國際零售銀行家》亞洲創新獎「最佳數據分析應用獎」。

而獲得《國際零售銀行家》亞洲創新獎評為「最佳整合通路服務獎」 優勝獎的「LINE Pay X 保險服務整合平台」，則是北富銀領先業界、 實踐場景金融的創新型態，整合LINE Pay與策略夥伴，運用行動支付作為金融服務入口， 體現保費即時查詢、繳費通知、輕鬆繳付及交易安全等， 落實金融服務融入生活，更加貼近消費者核心需求。

此外，北富銀致力推出創新型態的特色分行與理財服務，「Fu+未 來分行」和「富樂退退休規劃平台」洞察不同世代金融需求， 導入智能數據引領用戶決策，打造智能、高效、 便捷的財富管理價值鏈，因而獲得「最佳大數據分析專案獎」及「 最佳創新退休資產規劃銀行獎」。

北富銀表示，近期所獲諸多創新肯定，突顯北富銀的「痛點式創新」 價值，發掘消費者核心需求，導入科技翻轉既有思維框架， 開創智能多元服務新樣態，北富銀將持續構建數位金融創新服務， 成為客戶體驗數位金融生活的首選品牌。