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臺灣期交所7/13起　北中南各地舉辦14場防洗錢宣導說明會

By 台灣英文新聞
2022/07/06 16:59

期交所表示，預計從2022年7月13日開始，於全國分區舉辦今年度14場期貨商及期貨交易輔助人內部控制制度暨防制洗錢及打擊資恐宣導說明會。

期交所指出，為協助期貨業者充分瞭解2022年度期貨商及期貨交易輔助人，內部控制制度標準規範修正暨使期貨業者瞭解檢查機構，查核防制洗錢及打擊資恐作業所見缺失態樣，俾利業者修正或強化相關措施，預定於7月13日起分別在臺北市、新竹市、臺中市、臺南市及高雄市等地舉辦14場「期貨商及證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範修正暨防制洗錢及打擊資恐」宣導說明會。

此次宣導說明會內容包括期貨商內部控制制度標準規範、證券商經營期貨交易輔助業務內部控制制度標準規範暨防制洗錢及打擊資恐相關議題等，內部控制制度標準規範涵蓋主管機關近期發布之函令及期交所修訂之規章，防制洗錢及打擊資恐議題則涵蓋期貨業者面臨之洗錢及資恐風險、防制洗錢及打擊資恐計畫之運作及期貨業者防制洗錢、打擊資恐缺失樣態說明，其中7月19日、7月20日、7月21日及7月22日分別於臺中市、新竹市、臺南市及高雄市舉辦4場宣導會，其餘10場次將於7月13日至7月26日間於臺北辦理，預計於7月6日起開始報名，詳細場次及報名資訊將於近日通知期貨商及期貨交易輔助人並公布於期交所網站。鑑於歷年來從業人員報名皆十分踴躍，期交所也提醒業者通知總、分公司相關人員應儘速至網站完成報名，另因應新冠疫情防疫需求，請參加人員全程配戴口罩，並配合各場次防疫規範及量測體溫，未配戴口罩或有發燒等身體不適症狀者謝絕入場。

更新時間 : 2022-07-06 18:12 GMT+08:00

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