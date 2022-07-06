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民主制度救不了經濟？ 中東國家開民主倒車

By 李昱德, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 16:00
（圖／Pixabay）

（圖／Pixabay）

（台灣英文新聞 / 李昱德 綜合報導）2010年底爆發的阿拉伯之春讓許多獨裁者下台，當時許多人認為新的「民主中東」即將誕生，然而，中東地區的民主化之路走得並不順遂，持續的動亂、經濟低靡也讓民眾開始反思自己獲得的民主是否值得。

研究機構「阿拉伯氣壓計網絡」（Arab Barometer Network）針對9個中東國家中近2.3萬人進行了民調，發現相較於2018年至2019年，2021年底至2022年初的民調顯示，認為民主化之後經濟表現較差的受訪者人數明顯上升。

研究發現，大部分受訪者認為，比起政府的體制，他們更在乎政府推行了什麼樣的政策，期待一個能「打破既存規則」的政治強人能重振經濟，這也是為什麼除了伊拉克人將政府貪腐的問題置於第一、衝突不斷利比亞更在乎社會穩定外，其他國家都認為經濟問題最重要。

阿拉伯氣壓計網絡的負責人Michael Robbins指出，中東地區正陷入許多人吃不飽、穿不暖的經濟困境當中，他們對政治體系感到不滿，也因此開始意識到民主不是完美的，且無法解決他們所有問題。

事實上，在所有受阿拉伯之春影響的中東國家中，只有突尼西亞勉強維繫民主至今，不過去（2021）年該國爆發政治危機後，總統賽義德（Kais Saied）開除了總理並暫停國會運作，仍有高達9成的受訪者認為其行為沒有錯，這也讓他得以大膽的在今年3月宣布解散國會，並推動一部可以替總統擴權的新憲。

除了突尼西亞外，中東與北非國家在〈經濟學人〉的民主指數 (EIU Democracy Index)中都敬陪末座，以色列被歸類為「有缺陷的民主制度」（flawed democracy）、突尼西亞與摩洛哥則被放在搖擺於民主與威權之間的「混合政體」（hybrid regimes）。

阿拉伯氣壓計網絡共同創辦人Amaney Jamal認為，這並不是因為中東地區有著獨裁的傳統，而是因為民主制度並沒有替他們帶來經濟繁榮，而這也是為什麼全球都正步上民主倒車之路的原因。
民主
阿拉伯之春

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