第4屆英能源對話會議 聚焦離岸風電港務、生質能源

（台灣英文新聞／政治組 綜合報導）「第4屆台英能源對話會議」於7月5日舉行，主辦方英國在台辦事處與經濟部能源局廣邀台英雙方相關部會官員及專家與會，並就離岸風電港務推動政策、實現淨零排放等相關政策進行交流分享。

英國在台辦事處代表鄧元翰（John Dennis）表示，去年台英對話會議後，台灣公佈淨零排放路徑，並採取行動將目標入法，「台英日益增長的合作關係，在台灣旨在成為亞太樞紐的離岸風電領域最為明顯，已有36家英國企業在臺灣設立營運據點，支持台灣產業在地發展。相信接下來的合作案將進一步深化兩地在能源與氣候變遷領域已有的緊密合作。」

經濟部部長王美花也指出，台灣宣示2050淨零轉型目標，並在3月提出具體的減碳路徑與12項戰略，「提高再生能源占比為重要關鍵之一」。她強調，英國在淨零轉型或離岸風電都趨於領先，盼台英雙方能持續在能源領域上交換意見。

推行離岸風電，港務基礎建設成關鍵。能源局陳崇憲組長提及，經濟部預計今年第4季釋出2026年至2027年共計3GW裝置容量，政府也將台中港、安平港等港口規劃為風機預裝基地及後續運維基地。

生質能源亦是實踐淨零排放的重要策略。台、英專家就兩地煤電廠的差異、生質能原物料、技術及永續標準方面。台電公司也規劃於今年下半年前往英國大型生質能發電廠Drax Power Station取經。

英國商業、能源及產業策略部能源外交處處長Julie Scott歡迎台電的參訪行程，並強調透過本次會議，台灣將可進一步加強在永續性生質能源方面的雙邊合作。

英方與台灣港務公司表達未來將共同就離岸風電港務議題合作。此外，雙方也將規劃進行電網轉型合作。能源局局長游振偉樂見雙方在「台英聯合減碳研究案」取得的進展，共同針對台灣達成淨零排放提出建議。期待未來雙方於邁向淨零轉型上，共創雙贏。