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Omicron BA.5入侵台灣！首見2例本土個案　機場接機釀家庭群聚

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 15:13
Omicron BA.5入侵台灣！首見2例本土個案　機場接機釀家庭群聚

（台灣英文新聞／朱明珠　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今公布國內新增4例Omicron亞型變異株BA.5確定病例，分別為2例本土個案及2例境外移入，為一起家庭群聚案。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，6月19日1名媽媽（指標個案）帶著2名未滿10歲的小孩自美國入境，，於同一防疫旅館隔離，當時是由指標個案的媽媽和哥哥從機場送至旅館，結果6月底起2名小孩、案兄（30多歲）和案母（50多歲）陸續確診驗出BA.5變異株。

羅一鈞說明，指標個案入境時有咳嗽、發燒、耳朵痛等症狀，機場採檢陽性確診；2名小孩在6月23日因發燒安排就醫採檢確診，為7月4日公布之邊境攔截BA.5境外移入確定病例。3人於6月26日由飯店移出至住家繼續隔離，目前皆已隔離期滿。

而接機的案兄於6月24日出現咳嗽、發燒、喉嚨痛等症狀，快篩陽性後通報確診，同日案母移至他處居家隔離。2人皆打滿三劑疫苗，為兩劑AZ混打莫德納疫苗，第三劑在1、2月左右接種。

6月29日因指標個案檢出為Omicron BA.5，衛生單位立即針對同行者、同住者及接觸者進行疫調與採檢，案母因擴大採檢於6月30日確診，且4名個案定序結果皆為 Omicron BA.5。

本次BA.5的家庭群聚案中，只有案母無症狀，其餘4人皆有出現發燒等症狀，但皆為輕症。

羅一鈞表示，目前案兄已隔離期滿、案母隔離至7月7日。匡列相關接觸者共1人，為案兄的友人，PCR檢驗結果為陰性，列自我健康監測，研判疫情沒有外擴，未威脅到社區。

根據衛生單位的疫調，從機場到防疫旅館的過程中，5人全程都緊戴口罩、車窗緊閉、未進食，一路返回台中，指揮個案和接機的家人也沒有肢體接觸，研判可能因車程時間長、空氣不流通造成感染。

指揮中心呼籲，依現有研究顯示，Omicron BA.4及BA.5致重症機率尚無明顯較高，但傳染力已提高，提高全國 COVID-19疫苗覆蓋率可降低BA.4及BA.5造成之社區傳播威脅。

指揮中心也提醒，目前入境旅客約有25%是由親友開車接送，呼籲務必參考防疫車隊的防疫措施，包括接送者應打滿2劑以上疫苗並穿戴手套和口罩；親友上車前應對手部、鞋底、行李進行消毒；車內不飲食並適度開車窗、保持通風；車上所有人全程佩戴口罩、避免交談；接送完成後對全車進行內外清消。

Omicron BA.5入侵台灣！首見2例本土個案　機場接機釀家庭群聚
家庭群聚
Omicron亞型變異株BA.5

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