【還營養嗎】食材價格飆漲 日本營養午餐水果換成果凍

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）農糧署透過台日合作，陸續將台灣香蕉、鳳梨、芒果等水果送上學童餐桌，但並非人人都能嘗到新鮮的午餐水果。萬物齊漲，各地皆然，食材成本激增，日本中小學傷透腦筋，營養午餐被迫換上便宜菜單，營養程度恐怕也大打折扣。

路透報導，不少日本學校發現，要在兼顧學子營養與符合廚房預算下煮出一頓午餐，益發困難。東京Senju Aoba中學的營養師佐藤和美（Kazumi Sato）表示，經濟疲軟，人人日子都不好過，為了不把成本轉嫁到家長身上，校方盡可能透過調整菜單的方式因應高漲的物價。

佐藤透露，日本新鮮水果昂貴，每個月營養午餐菜單上，約會有一兩次採用當季水果，但預算吃緊，現在不得不將飯後甜點改成果凍，或一小片手工蛋糕。巧婦難為無米之炊，只要有機會，佐藤就會將廉價的豆芽納入餐點，但她憂心，食材再這麼漲下去，恐怕愈來愈難變出花樣。「我真不希望看到孩子用餐時，大失所望。」

舉例而言，18公升的料理油價格，一年來漲了1,750日圓（新台幣385元），洋蔥也漲了三倍。而在日本政府對公立學校的午餐營養標準有著嚴格規範的情況下，這意味營養師能發揮的空間有限，最終恐怕還是得轉嫁至家長身上。

然而，通膨已是重大政治議題，尤其是物價相對穩定的日本，數十年沒經歷通膨問題的大眾，現在也吃不消了，這使得許多家庭不得不勒緊褲帶。對低收入戶而言，更是有苦難言。學校營養午餐，是孩子的主要營養來源，校方表示，有些孩子過了一個暑假後，明顯消瘦不少，顯然就是家庭無力餵飽孩子的結果。有鑑於此，校方亟欲避免調漲午餐收費，就是深知這對貧戶會帶來多大負擔。

目前東京都足立區（Adachi）的公立中學，一頓營養午餐約334日圓（新台幣74元），其中家長得負擔303日圓。中央政府4月起撥款支應地方學校的午餐費用，希望校方能盡量自行吸收成本。然而，資金有限，加上今年日本雨季太早結束，勢必衝擊農作物價格。學校還能撐多久，實在不樂觀。