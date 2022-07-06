Moët快閃台北！輕奢bar啜飲夢幻冰淇淋香檳特調配魚子醬　送禮首選客製化瓶身印字及封蠟服務

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)法國酩悅香檳快閃信義區！可以坐在超美的吧台享受一杯經典香檳特調搭配輕食小點，還有迷你香檳享受微醺時光，另購買指定商品可享客製化的印字及封蠟服務，送給那個特別的人！

法國酩悅香檳致力將香檳推廣至日常生活，2022年首波活動從旅行開始，透過奢華露營，將香檳從慶祝的首選走入日常生活。「酩悅香檳ｘ日常」系列活動第二波，推出酩悅香檳Champagne Bar，落腳信義時尚潮流指標區，新光三越台北信義新天地A11館。

為期22天的Champagne Bar，提供多款經典香檳特調、夢幻冰淇淋香檳調酒，更針對單杯香檳點用，貼心推出2款輕食小點與香檳配搭，從日常零食爆米花到法國知名Prunier魚子醬，皆適合在飲用香檳時作為輕食搭配。



優雅的白色吧台旁設置Mini Moët酩悅迷你香檳販賣機(圖/酩悅香檳)

酩悅香檳Champagne Bar 簡約優雅的白色環型吧台，金色高吧椅搭配紅色絨布座墊，展現法式日常優雅。現場供應酩悅香檳、酩悅粉紅香檳單杯服務，點用單杯即附贈松露風味爆米花，享受香檳與日常美食搭配。

進階版的體驗針對酩悅2013年份香檳，推出年份香檳雙杯與魚子醬限量組合，精選來自法國知名Prunier傳統魚子醬，魚子醬豐腴濃厚的油脂，在舌尖上輕地破裂交融，香味層層綻放，與2013年份香檳完美融合，相輔相成，彷彿味蕾上展開一場美味的華爾滋舞曲。



周末或平日都很適合和姊妹或另一半來一杯經典調酒(圖/酩悅香檳)



酩悅粉紅迷你香檳點用附贈松露爆米花一份(圖/酩悅香檳)



客製化瓶身印字服務及禮盒包裝(圖/酩悅香檳)

除了香檳單杯點用外，店內也提供「Moët Impérial 1869經典調酒」、「Moët Spirtz 調酒」及「Lady Moët 酩悅香檳玫瑰覆盆莓雪酪調酒」三款香檳調酒，前兩款售價為500元，後者為550元；此外，購買單瓶750ml酩悅香檳可享有瓶身印字服務，包裝服務僅限禮盒商品，購買酩悅香檳2013年份粉紅香檳除印字及包裝服務外，可再享有封蠟服務。

酩悅香檳單杯 450元，酩悅粉紅迷你香檳Mini Moet Rose 200ml售價820元，以上點用附贈松露爆米花一份, 以1人為限；酩悅2013年份香檳雙杯法國Prunier 魚子醬 10g組合售價3,000元，此組合於每週五, 六, 日限量供應；現場還有酩悅迷你香檳，售價為680元。

酩悅香檳  Champagne Bar

時間：2022年7月4日至7月25日

地點：新光三越台北信義新天地A11館（台北市信義區松壽路11號1樓）

營業時間：週日~週四：11:00-21:30；週五、週六及例假日前夕：11:00-22:00



印字服務(圖/酩悅香檳)



酩悅2013年份粉紅香檳紅色封蠟服務(圖/酩悅香檳)