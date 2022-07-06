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7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 14:16
7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世

14:29更新

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(6)日公布國內新增34,577例COVID-19確定病例，分別為34,499例本土個案及78例境外移入；另確診個案中新增95例死亡。

指揮中心表示，今日新增之34,499例本土病例，為15,919例男性、18,561例女性、19例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,324例)、臺中市(4,669例)、桃園市(3,687例)、高雄市(3,608例)、臺北市(3,110例)、臺南市(2,902例)、彰化縣(1,880例)、屏東縣(1,362例)、雲林縣(900例)、苗栗縣(882例)、新竹縣(878例)、宜蘭縣(796例)、新竹市(755例)、南投縣(688例)、嘉義縣(671例)、花蓮縣(607例)、臺東縣(492例)、基隆市(449例)、嘉義市(424例)、澎湖縣(219例)、金門縣(162例)、連江縣(34例)。

今日新增中重症167例，分別為中症99例、重症68例，兒童重症新增3例MIS-C，年齡分別從8個月到12歲，包括0歲女童、2歲男童、12歲女童。

3例MIS-C個案皆在6月初確診，隔3個多禮拜後、在6月底開始出現持續2到4天發燒合併相關症狀，例如腹瀉、眼睛紅、流鼻水、脖子腫痛等症狀，就醫後檢查懷疑是MIS-C，於6月30日到7月2日期間陸續住院，目前仍收治於醫院治療，12歲女童在加護病房病況穩定，另外2位在一般病房，目前國內12歲以下兒童重症累計88例，含30例MIS-C。

7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世

指揮中心指出，今日新增95例本土病例死亡個案，為52例男性、43例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、87例具慢性病史、62例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月7日至7月3日，死亡日期介於5月24日至7月3日。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，死亡個案中年紀最小為一名1歲男童，本身有先天性神經系統疾病，長期使用呼吸器，6月30日發病，出現嘔吐、呼吸喘、發燒、活力下降、餵食量減低的情況，7月1日送急診後突然心跳停止，經過急救仍不幸過世，死因為新冠病毒感染及本身先天性神經系統疾病，歸類為共病死亡。目前國內12歲以下兒童死亡個案共22例。

7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世7/6台灣本土+34499　死亡+95　增3例MIS-C個案　另有1歲男童因共病過世

指揮中心說明，今日新增78例境外移入個案中，為45例男性、33例女性，年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自美國(7例)、奧地利(4例)、越南(3例)、泰國及波蘭(各2例)、加拿大、馬來西亞、新加坡及菲律賓(各1例)移入，另56例感染國家調查中。入境日介於今年6月30日至7月5日。

指揮中心統計，截至目前國內累計3,964,188例確診，分別為15,176例境外移入、3,948,958例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

2020年起累計7,223例COVID-19死亡病例，其中7,208例本土，另15例為境外移入。
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孩童多系統炎症徵候群
新冠肺炎
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嬰幼兒
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