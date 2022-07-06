台北動物園暑假活動登場　8個週六開放至晚間9時

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）臺北市立動物園7、8月夜間開放「動物夏夏叫」活動，今年以「動物育兒妙招」為主題將自7月9日起到8月27日，共8週的星期六延長開放至晚上9點，遊客除了可體驗夜晚的動物園外，還有每週不同主題的舞台活動、野保市集攤位、闖關活動、動物 BB Keeper's Talk、還有特色商店優惠。

臺北動物園表示，大門廣場主舞台從傍晚4點55分開始，有精采的音樂舞蹈演出、動物舞蹈帶動跳、「動物育兒妙招」挑戰賽、動物繪本說故事與國際保育生態電影欣賞等節目。其中「動物育兒妙招」挑戰賽，週週有不同的動物主角：大貓熊、棉頭絹猴、石虎、金剛猩猩、黑腳企鵝、馬來貘、中國鱷蜥、無霸勾蜓；大家可以透過舞台互動競賽了解動物們的育幼方式，參加挑戰賽更有機會獲得主題動物保育禮包，「動物育兒妙招」挑戰賽主要採網路報名。

除了寓教於樂的舞台活動，每週六下午4點到晚上8點大門廣場還有全民綠動野保市集及闖關活動。有多個保育教育相關之政府單位及非政府組織共組市集，將推出DIY活動、保育環境教育推廣等攤位，同時也有保育文創品販售，可愛的動物週邊商品，而市集攤位中有5個攤位可以進行集章闖關，集滿可兌換動物圖案友善環境皂。

台北動物園提到，為期8週的「動物夏夏叫」期間，園區部分館區將延長夜間開放時間，無尾熊館、臺灣動物區、兒童動物區將開放到晚上9點；大貓熊館開放至晚上6點10分；教育中心及昆蟲館於晚上8點半停止入館；兩棲爬蟲動物館則於晚上8點45分停止入館。除了園區的各種活動，還將舉辦「全民綠行動」有圖有真相抽獎活動，讓民眾在家也可以遠距參與。

馬來貘。(照片由Taipei Zoo提供)

(照片由Taipei Zoo提供)

照片由Taipei Zoo提供