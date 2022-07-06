通膨居高不下 拜登傳計畫取消百億中國商品關稅

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）美國政治媒體披露，拜登政府有意於本月宣布，對價值100億美元的中國商品取消關稅，並啟動新關稅豁免程序，針對中國政府補貼產業展開新調查。

《Politico》引述匿名資深官員指出，受通膨影響，拜登政府重塑川普時期對中貿易的變動可能走向取消中國進口特定商品的部分關稅，至於時間仍未定。

報導指出， 調整計畫尚未確定細節，但可能涉及3部分，其一為取消部分特定商品關稅，如自行車等消費品關稅。最初的關稅減免具體項目仍在討論中。據兩位消息人士指出，預計價值相對較小，亦即在川普徵收的約3700億美元商品中的100億美元進口商品是目前考慮的範圍。

其二，當局預計將宣布美國貿易代表署（USTR）將啟動新的排除程序，讓企業取得中國進口商品關稅豁免權。USTR在3月曾宣布重新豁免352項中國進口商品關稅，但美國企業與支持自由貿易的國會議員期望擴大豁免範圍。

其三，官方還將依據301條款，針對中國經濟體制中政府大量補貼的部門啟動一項新關稅調查。美方長期以來一直抨擊中國政府支持半導體與電池等高科技產業，使外國處於不公平競爭地位，新的301調查可能會對這些行業徵收新關稅，為美國企業創造更公平競爭的環境。

知情人士強調，關稅調整尚在討論中。拜登與中國國家主席習近平的通話仍在安排中，但與關稅議題無關，而是為了確保政府間開放的溝通管道。白宮發言人尚皮耶 (Karine Jean-Pierre) 今日表示，拜登政府仍在研究調整對中國加徵關稅的選項。