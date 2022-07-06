療癒！台灣島嶼生活節基隆和平島公園登場　淨海體驗、在地美食、沙灘聽團千萬不能錯過

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導) 「島嶼生活節」以「海洋、療癒、體驗」 為主題，為期一個月活動包含夜唱音樂會、市集、戶外SUP體驗、海洋攝影展、地方小旅行、沈浸式體驗等8大活動，將在7月23日至8月28日於基隆和平島公園登場。

島嶼生活節將以兩天的「島嶼市集」與「島嶼夜唱」拉開序幕，邀請40組基隆在地團隊與限定特色店家，用手作與選品來闡述人對自然的共融物件，同時在沙灘邊打造絕美浪漫舞台，雷擎、餅乾＆魏駿、淺堤共6組樂團將帶來演出。

期間限定的深度遊程，由星濱山共創工作室創辦人林書豪、雞籠卡米諾召集人單彥博、雨都味掘設計總監徐璽等親自帶路，漫遊基隆正濱漁港、彩色屋、安樂市場、貨櫃碼頭等地，感受老城市獨特的人文趣味，向旅人們傳遞不同於旅遊手冊裡的基隆在地故事。

另外，因應獨自旅遊趨勢的興起，「島嶼覓覓食」將為旅客帶來獨處也OK的沈浸式飲食體驗，透過官方網站看見基隆的特色美食店家如海那邊、叁坪Sanpin、八斗邀等，點擊「聲音故事卡」聽聽老闆告訴你不為人知的基隆故事，並走訪老闆們推薦的基隆特色景點。旅途中錄下你的聲音，北觀處將蒐集所有音軌成為旅人集體的藝術創作，融合成基隆漫遊的特有感悟。

「島嶼生態家：海廢出任務」淨海體驗活動將以水肺潛水的方式替海洋大掃除！特別與國立海洋大學共同舉辦，同日下午還有因為海洋而改變人生的黃小莫老師，與基隆在地團隊慢島旅的生態講座分享，邀請一起加入寓教於樂的親海體驗。

和平島公園近年成為基隆地區新的旅遊景點，榮獲2018 Svayam Accessibility Awards最佳無障礙觀光景點獎，為亞洲唯一取得『ISO 20121永續活動管理系統認證』的國家級旅遊景點。

詳情請前往官網或和平島公園粉絲團查詢



2019島嶼生活節(圖/和平島公園)