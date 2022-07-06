中國俄國艦艇沖繩、釣魚台外海現蹤　日本機艦警戒監視

（台灣英文新聞／國際組 綜合報導）根據日本官方資料顯示，一艘中國海軍東調級輔助綜合情報船5日凌晨穿過沖繩本島和宮古島之間。另外，在4日晚間俄國3艘軍艦航行在釣魚台附近海域，日方已派出軍艦警戒監視。

綜合日媒、中央社報導，日本防衛省統合幕僚監部（類似國防部參謀本部）5日公布消息指出，於4日晚上19時左右（台灣時間18時許）日本海上自衛隊發現俄國海軍的護衛艦、驅逐艦和補給艦各1艘航行在釣魚台列嶼的黃尾嶼（日稱尖閣諸島的久場島）與赤尾嶼（日稱大正島）之間日本的鄰接區，在離開鄰接區後，沿東海北上。

這3艘俄艦分別為無畏級驅逐艦（舷號543）、守護級護衛艦（舷號337）及杜布納級補給艦。

日本防衛省派出海上自衛隊第7護衛隊所屬的「不知火」號、第12護衛隊所屬的「阿武隈」號、第一海上補給隊所屬的「摩周」號及第5航空群所屬的P-3C因應，蒐集情報並警戒監視。

日本防衛省統合幕僚監部表示，自6月中旬以來，3艘中的護衛艦與驅逐艦從太平洋一側南下直至沖繩。據稱，艦船停留在釣魚台列嶼附近是為了躲避颱風。

此外，5日凌晨4時（台灣時間3時）左右，一艘中國海軍東調級輔助綜合情報船（舷號794）航行在宮古島東北約120公里的海域，朝西北方前進後朝東海方向航行。

這艘東調級輔助綜合情報船6月12日航行在長崎縣對馬的西南海域，朝日本海方向航行後，6月16日東進津輕海峽，6月26日航行在伊豆群島八丈島（隸屬於東京都）的東北約90公里海域。

日本防衛省派出海上自衛隊第14護衛隊所屬的「瀨戶霧」號（部署於京都的舞鶴）、第46掃雷隊所屬的掃雷艇「黑島」號、第一航空群所屬的P-1反潛機（部署於鹿屋）及第5航空群所屬的P-3C（部署於那霸）因應，蒐集情報並警戒監視。