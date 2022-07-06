〈時評〉「被劫持離港」的金融大鱷　 中國「明天系」創始人肖建華7/4上法庭受審

加拿大駐華使館一名官員在電話中向路透社宣讀了渥太華方面的一份聲明。聲明稱：「加拿大全球事務部知道，今天將對加拿大公民肖建華先生的案件進行庭審」，「加拿大領事官員正密切關注此案，向他的家人提供領事服務，並繼續敦促允許領事探視。」

金融大鱷

現年50歲的肖建華是是加拿大公民，也是香港永久居民。1990年畢業於北京大學，在學期間任北大學生會主席，畢業後留校，在北大黨委學生工作部任職。1993年，肖建華創辦了北大明天資源科技有限公司，走上了經商之路，1999年又創辦明天控股有限公司。據《新財富》統計，至2017年6月底，明天系控股、參股44家金融公司其控股、參股的金融機構資產規模高達3萬億。作為金融資本集團「明天系」的實際控制人，肖建華被認為與政界關系密切，曾為某些高層充當投資顧問。在2016年的胡潤中國富豪榜上，肖建華排名第32位，當時估計淨資產為59.7億美元。

「被劫持離港」

2017年1月底，肖建華被曝遭中國內地「公安、國安」帶返內地。據路透社2017年2月報道，一名和肖建華關係密切的人士告訴路透社，肖建華於2017年1月27日凌晨坐在輪椅上被人從香港四季酒店帶走，頭上被蒙著床單或毯子一樣的東西。紐約時報2017年2月援引看過香港四季酒店監控錄像片段或知道有關情節的人士報道，「肖建華以前並不用輪椅。被帶走時，肖建華身邊大約有六名身份不明的男子，他們還推走了一個大號行李箱。據兩名了解肖建華下落調查的人士說，有理由相信他被人用船從香港運往內地，以避開邊檢，肖建華現已被中國大陸警方拘留。」

中共高層的白手套

《紐約時報》2017年2月的報道稱，「很少有人比肖建華更了解中國政治領導人家族的財產狀況了。肖建華靠投資世界各地的銀行、保險公司和房地產賺了數十億。在過去的十年裡，他實際上在為共產黨高層人物擔任銀行家。」中國問題評論員林和立2017年2月接受德國之聲訪問時表示，肖建華和中共高層的關係千絲萬縷, 與曾慶紅、賈慶林等江派關係緊密, 也有傳聞和習家族的關係密切。他認為, 肖被挾持回國內，「權力鬥爭」是合乎常理的推測。

「明天系」被整治

肖建華被從香港劫持回內地的事件在香港引起極大震動。港人擔心此案是「銅鑼灣書店事件」的翻版，擔憂中國當局跨境執法，破壞香港「一國兩制」下的自治與司法獨立。雖然肖建華2017年2月曾公開發表聲明否認「被綁架」，稱自己一切安好，正於國外養病，但之後卻行蹤成謎。有港媒披露，肖建華被關押在上海松江，對調查非常配合，只要身體許可，都是在積極交代問題，為習近平當局清理金融大鱷提供了「聯絡圖」。香港《南華早報》2018年5月29日報道，肖建華被軟禁在上海附近的城鎮，他的公司被允許出售資產償還債務。2018年9月，《南華早報》又報道報道肖建華案或在幾日內受審。

2019年，被視為「明天系」核心成員的包商銀行，被中國政府接管。2020年7月17日，隸屬於肖建華「明天系」的九家金融機構被當局接管。2021年，監管機構將這九家金融企業的一年接管期再延長一年，延長後的監管期將於今年7月16日結束。

罪名或為非法吸收公共存款

《華爾街日報》上個月引述知情人士報道，肖建華會在上海受到庭審。知情人士稱，肖建華面對非法吸收公眾存款的罪名。該罪行最高可判10年以上有期徒刑，並處以罰金。《華爾街日報》還引述了肖建華哥哥肖新華的電子郵件回復，其中寫道，「經過5年靜候，全家人在我弟弟的嚴厲要求下，依然相信中國政府和法律。我們希望當局可以給家屬一個可接受的結論。」肖新華拒絕談論案件細節，但說案情「非常復雜，且充滿戲劇性。」

中國外交部發言人趙立堅周一(7月4日) 在記者會上被問及對肖建華的審判時表示，他不了解情況。

（綜合報導）

原文連結: “明天系”创始人肖建华周一上法庭受审

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