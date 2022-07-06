【林智堅碩士論文門】教育部指中華大學、台大應４個月內完成查處 若屬實撤學位

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）新竹市長林智堅、民進黨提名桃園市長參選人近日遭爆料2008年「碩士論文」涉嫌抄襲，教育部５日表示，學校收到具體檢舉及證據資料後，將於收件次日起4個月內完成查處。

北市議員王鴻薇近日爆料，林智堅2008年在中華大學科技管理所碩士所發表的碩士論文中，涉嫌抄襲同年的竹科報告書。

中華大學碩士論文

此次林智堅引發爭議的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，被爆與同年6月竹科委託中華大學完成的期末報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，無論內容、圖表、引用文獻，以及附錄也都有高度雷同，就連錯字「籃球」寫成「藍球」都錯的一樣。

針對林智堅涉嫌抄襲竹科委託中華大學辦理的研究報告，甚至內容連錯字都一樣，頒予林智堅碩士學位的中華大學校方６日副校長兼發言人解鴻年表示，中華大學是在2012年訂定博碩士學位論文抄襲要點，他強調「林市長的論文雖然發表於2008年，但依據校方訂定的博碩士學位論文抄襲要點，學校若有接獲具體檢舉事證，會本公平、公正、客觀之原則，進行調查。」

台大國發所論文

另外除了中華大學碩士論文，林智堅台大國發所論文也被指涉抄襲。不過，林智堅在台大的指導教授、現任國安局長陳明通５日出面澄清，指是多年前另名碩士生余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，問卷調查分析撰寫也是他先指導林智堅。

陳明通解釋，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上自己的研究助理楊喜慧，在取得林智堅的同意後，「把林智堅的民調資料給余正煌用」，並建議他換題目，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，並以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。據報導，余正煌目前身份為調查局新竹市調查站調查官。

陳明通護航 ? 教育部回應

不過，台北市議員參選人詹為元也整理出陳明通說法的四大疑點，認為陳明通嚴重違反學術論理，應被剝奪教授資格。他指出，首先，沒有任何受過正統學術訓練的教授會把其他人的論文內容借給另外一個人看。其次，詹為元指出，余正煌碩士論文的指導教授是李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，「去找陳明通幹嘛？邏輯上根本不通。」

詹為元批評，最具爭議的就是寫錯許明財美國大學校名的事情，怎麼可能兩篇論文連錯字都一模一樣。

針對論文抄襲疑雲，教育部回應，依規定，若學校收到具體檢舉和證據資料，依照處理原則和校內學術倫理相關規定程序，應於收件次日起4個月內完成查處作業，並須將結果提報教育部。

依學位授予法第17條規定，若入學資格或修業情形不實或舞弊；以及論文、成就證明、書面報告、技術報告、專業實務報告造假或變造、抄襲，上述兩種狀況均可撤銷學位證書。教育部亦統計，符合學位授予法第17條情事並撤銷學位案件，大專校院2018至2022年共計有24件，其中2018年5件、2019年11件、2020年5件、2021年3件，2022年迄今則尚無件數。