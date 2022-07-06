Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 政治

【林智堅碩士論文門】教育部指中華大學、台大應４個月內完成查處 若屬實撤學位

By 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 11:05
民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，遭質疑論 文涉抄台大國發所碩士生余正煌。林智堅（圖）5日 在記者會表示，選舉期間遭藍營惡意抹黑，企圖...

民進黨桃園市長參選人、新竹市長林智堅，遭質疑論 文涉抄台大國發所碩士生余正煌。林智堅（圖）5日 在記者會表示，選舉期間遭藍營惡意抹黑，企圖... (來源 中央社)

（台灣英文新聞／政治組綜合報導）新竹市長林智堅、民進黨提名桃園市長參選人近日遭爆料2008年「碩士論文」涉嫌抄襲，教育部５日表示，學校收到具體檢舉及證據資料後，將於收件次日起4個月內完成查處。

北市議員王鴻薇近日爆料，林智堅2008年在中華大學科技管理所碩士所發表的碩士論文中，涉嫌抄襲同年的竹科報告書。

中華大學碩士論文

此次林智堅引發爭議的碩士論文「以TCSI模式評估國內某科學園區之週邊居民滿意度」，被爆與同年6月竹科委託中華大學完成的期末報告「以TCSI模式評估新竹科學工業園區之週邊居民滿意度」，無論內容、圖表、引用文獻，以及附錄也都有高度雷同，就連錯字「籃球」寫成「藍球」都錯的一樣。

針對林智堅涉嫌抄襲竹科委託中華大學辦理的研究報告，甚至內容連錯字都一樣，頒予林智堅碩士學位的中華大學校方６日副校長兼發言人解鴻年表示，中華大學是在2012年訂定博碩士學位論文抄襲要點，他強調「林市長的論文雖然發表於2008年，但依據校方訂定的博碩士學位論文抄襲要點，學校若有接獲具體檢舉事證，會本公平、公正、客觀之原則，進行調查。」

台大國發所論文

另外除了中華大學碩士論文，林智堅台大國發所論文也被指涉抄襲。不過，林智堅在台大的指導教授、現任國安局長陳明通５日出面澄清，指是多年前另名碩士生余正煌拿林智堅的資料寫論文，問卷的原始設計者是林智堅及其競選團隊，問卷調查分析撰寫也是他先指導林智堅。

陳明通解釋，余正煌因為一開始寫的碩論計畫不理想，想換題目，他找上自己的研究助理楊喜慧，在取得林智堅的同意後，「把林智堅的民調資料給余正煌用」，並建議他換題目，同時把林智堅當時初步寫的東西（前面幾章，尤其是研究設計）給余正煌參考，並以口試委員的身分給余正煌一些寫作建議。據報導，余正煌目前身份為調查局新竹市調查站調查官。

陳明通護航 ? 教育部回應

不過，台北市議員參選人詹為元也整理出陳明通說法的四大疑點，認為陳明通嚴重違反學術論理，應被剝奪教授資格。他指出，首先，沒有任何受過正統學術訓練的教授會把其他人的論文內容借給另外一個人看。其次，詹為元指出，余正煌碩士論文的指導教授是李碧涵老師，所以他論文寫不出來要找也是找李碧涵，「去找陳明通幹嘛？邏輯上根本不通。」

詹為元批評，最具爭議的就是寫錯許明財美國大學校名的事情，怎麼可能兩篇論文連錯字都一模一樣。

針對論文抄襲疑雲，教育部回應，依規定，若學校收到具體檢舉和證據資料，依照處理原則和校內學術倫理相關規定程序，應於收件次日起4個月內完成查處作業，並須將結果提報教育部。

學位授予法第17條規定，若入學資格或修業情形不實或舞弊；以及論文、成就證明、書面報告、技術報告、專業實務報告造假或變造、抄襲，上述兩種狀況均可撤銷學位證書。教育部亦統計，符合學位授予法第17條情事並撤銷學位案件，大專校院2018至2022年共計有24件，其中2018年5件、2019年11件、2020年5件、2021年3件，2022年迄今則尚無件數。
林智堅
論文抄襲

相關新聞

【抹黑競賽?】藍指林智堅論文抄襲　柯志恩遭疑為深綠側翼「翁達瑞」指控學術不倫
【抹黑競賽?】藍指林智堅論文抄襲　柯志恩遭疑為深綠側翼「翁達瑞」指控學術不倫
2022/07/05 12:08
【2022六都選戰】台灣民眾黨賴香伶公布「桃園前進」競選主軸　民進黨林智堅7月辭新竹市長遷戶籍
【2022六都選戰】台灣民眾黨賴香伶公布「桃園前進」競選主軸　民進黨林智堅7月辭新竹市長遷戶籍
2022/06/21 14:05
【更新】台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷
【更新】台灣民進黨新竹市長林智堅•任期未到即參選桃園市長　國民黨參選人張善政: 選民會自己判斷
2022/06/20 14:25
更新【力拚台灣第7都】不受林智堅影響•彰化縣改制計畫書送達內政部 「盼與台中市互補」
更新【力拚台灣第7都】不受林智堅影響•彰化縣改制計畫書送達內政部 「盼與台中市互補」
2021/12/29 11:48
〈時評〉林智堅棄選　民進黨應加速推動竹竹併
〈時評〉林智堅棄選　民進黨應加速推動竹竹併
2021/12/29 11:38

更新時間 : 2022-07-06 11:33 GMT+08:00

最受歡迎

中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用