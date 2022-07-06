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台灣原民佐料山胡椒原生種苗發芽率低　花蓮場研發繁殖育苗技術打破種子休眠性

花蓮場：山胡椒風味獨特，機能性成分持續被發掘，可吃可用，全身是寶，然而原始林日漸稀少，影響市場供應與自然永續。

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 11:06
花蓮場「山胡椒採種催芽與繁殖體系技術」完成研發，可導入產業應用。（照片由行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）

花蓮場「山胡椒採種催芽與繁殖體系技術」完成研發，可導入產業應用。（照片由行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）

（台灣英文新聞 / 生活組 綜合報導）山胡椒果實是原民風味的特殊佐料，其原生種苗因為開採砍伐、發芽率低等因素，正逐漸消失中。行政院農業委員會花蓮區農業改良場就其繁殖育苗技術取得突破，將部落採集種子透過特殊技術催芽，配合栽培技術，再將育成種苗回歸部落原始林復育，期望在市場需求、部落經濟與自然資源間取得平衡。

花蓮場今(6)日透過新聞稿表示，山胡椒常見的名稱為「馬告」，是泰雅族語。台灣最大的山胡椒產區位於花蓮縣萬榮鄉紅葉部落，在此處它的名字就變成了太魯閣語的「馬格利」。

山胡椒主要利用果實，氣味類似薑、胡椒、檸檬、樟樹相互揉合，帶有辛辣味，在原民飲食文化中，用於食物調味料、魚肉去腥提味等，也可用於提神、消除宿醉、身體痠痛等，文獻中就其機能成分進一步探索，發現其果實、果實粉末、果實精油在抗氧化、抗發炎、抑菌上有效果，動物試驗結果顯示能改善代謝症候群、改善阿茲海默症、調節中樞神經等，除了在飲食風味具有獨特性，在保健養生領域中，也是個等待發掘的寶庫。

由於山胡椒深受消費市場喜愛，常供不應求。然果實開採的過程往往伴隨大量的枝條砍伐，使樹勢轉弱，採收三年後多衰弱死亡。它在自然界中的種子因為具休眠性，發芽率常低於10%，且自然狀態中還要搭配火耕開墾，繁殖不易，造成原始林中的山胡椒族群逐漸減少。因此，花蓮場研發的「山胡椒採種催芽與繁殖體系技術」，運用特殊方式裂解馬告種子結構，及搭配植物生長激素，可打破種子休眠性，提高發芽率達70%。

花蓮場透過解析產區土壤及各式培育介質，就實際栽培種苗的適應性完成培育介質調製配方，搭配液肥配方澆灌使用，可使種苗在異地培育的過程中，維持強勢生長。

山胡椒風味獨特，機能性成分持續被發掘，可吃可用，全身是寶，然而原始林日漸稀少，影響市場供應與自然永續。花連場將持續秉持原民互助合作的精神，復育山胡椒，期望能重現山胡椒密林榮景，並希冀能進一步量化投入產業發展，帶動部落經濟，延續原民文化，復育生態環境。

台灣原民佐料山胡椒原生種苗發芽率低　花蓮場研發繁殖育苗技術打破種子休眠性

原生山胡椒林逐漸稀少。（照片由行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）

台灣原民佐料山胡椒原生種苗發芽率低　花蓮場研發繁殖育苗技術打破種子休眠性

（照片由行政院農業委員會花蓮區農業改良場提供）
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更新時間 : 2022-07-06 11:33 GMT+08:00

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