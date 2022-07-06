Alexa
  • En
  • Directory of Taiwan
  1. 首頁
  2. 國際

紐時：基於國安與人權 美國將擴大對中國出口管制

拜登政府延續並加強川普策略，以出口管制箝制中國企業。川普掌權時將中國兩大科技公司華為、中芯國際列入「實體清單」，拜登上台後更加快列管中國企業的速度，列入清單的中國實體，多被認定具軍事用途或涉及侵犯人權。

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2022/07/06 10:34
美國欲汲取對俄國制裁的成功經驗，擴大對中國的出口管制，以保障國安及人權。（圖／Getty Images)

美國欲汲取對俄國制裁的成功經驗，擴大對中國的出口管制，以保障國安及人權。（圖／Getty Images)

紐約時報》報導，基於國安與人權考量，美國當局欲借鑒近期制裁俄羅斯出口關鍵技術的經驗，擴大對中國及其他國家實施的出口管制，限制中國軍事及科技發展。

拜登政府視中國為美國最大的長期對手，其威脅更勝俄國。報導指出，相關擴大制裁包含增加出口管制、讓夥伴國家一同參與，並重新定義且哪些技術被視為敏感或關鍵、可能被軍方和國家安全機關運用，例如人工智慧或將納入管制。

報導也指出，美方研擬對中國策略時，不僅著眼傳統軍用技術，也考慮到中國企業在協助北京打造監控國度、在新疆與西藏等地以強迫勞動營壓迫少數民族上扮演的角色。

美國商務部轄下主導出口管制的工業暨安全局（BIS）局長艾斯特維茲（Alan Estevez）表示，隨著中國日益侵略好鬥，美國需確保自身維持技術優勢，「換句話說，中國不能建構可在任何類型衝突中用來對付我們或鄰國的能力」。

美方認為，出口管制是迄今對侵略者普丁及其軍隊最成功的經濟懲罰措施。美國連同盟友限制半導體、飛機零件、石油與天然氣產業設備和其他貨品的輸入，以期拖垮俄國軍事及戰略產業。

至於因應中國的措施將更具針對性。其目標不在削弱中國經濟，而在於限縮該國取得有助軍事與科學發展的技術管道，這或許可避免武裝衝突爆發。然而對中國這個全球第2大經濟體施加貿易限制，風險遠超過針對俄羅斯。

美國企業高層警告，擴大出口管制可能嚴重擾亂國際商貿往來，引發中國以限制關鍵產品供應美國與他國作為反制。且出口管制或導致外國客戶尋找其他貨源，從而侵蝕美國長遠的科技及市場主導地位

出口管制或可成雙面刃，然美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）指出，出口管制「處在最能保護我們民主的措施核心」，她提及對俄出國管制效果卓越，銳減九成的半導體輸入將導致該國民航機群行形如廢鐵，而中國正密切關注。

實際上，拜登政府延續並加強川普策略，以出口管制箝制中國企業。川普掌權時將中國兩大科技公司華為、中芯國際列入「實體清單」，來切斷外國企業與組織取得美國技術的管道；拜登上台後更加快列管中國企業的速度，列入清單的中國實體，多被認定具軍事用途或涉及侵犯人權。
美中
出口管制
先進技術
關鍵技術
人權
國安
科技
拜登
實體清單
半導體
人工智慧
飛機零件
石油
天然氣

相關新聞

資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現
資安生力軍報到！微智安聯進駐台南沙崙科技城 高志明：資訊力是國力展現
2022/07/05 17:54
受惠疫後新興應用科技擴展　2021年台灣出口東協突破700億美元
受惠疫後新興應用科技擴展　2021年台灣出口東協突破700億美元
2022/07/05 10:20
〈財經主筆室〉香港移交25周年　美中概股回歸潮恐對台股產生資金排擠
〈財經主筆室〉香港移交25周年　美中概股回歸潮恐對台股產生資金排擠
2022/07/04 10:33
台灣股市陷「熊市」氣氛•沈榮津：國安基金必要時進場穩定　法人：資金贖回停損拖累•下週觀察築底訊號
台灣股市陷「熊市」氣氛•沈榮津：國安基金必要時進場穩定　法人：資金贖回停損拖累•下週觀察築底訊號
2022/07/01 17:26
【3大因素干擾】台灣股市6/30重摔•終場失守1萬4900點關卡　國安基金將緊盯盤勢發展
【3大因素干擾】台灣股市6/30重摔•終場失守1萬4900點關卡　國安基金將緊盯盤勢發展
2022/06/30 14:11

更新時間 : 2022-07-06 11:32 GMT+08:00

最受歡迎

中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
中台灣屁孩欺負阿伯踢到鐵板　反被「十五神虎」打趴
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
安捷航空在台灣推「高空跳傘」 逾1萬人搶80個免費體驗名額
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
Novavax疫苗來囉！台北市備2.5萬劑　7/5起開放預約
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
〈時評〉精神崩潰的中國 走投無路的政權 欲哭無淚的百姓
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
中國清零不成12城市傳疫情 老燈：至晚9月廢清零
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
吃貨注意！郭靜投資「麻十七」插旗台北101美食街　預告粉絲見面會獻唱新歌
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
林務局整理台灣森林旅遊指南　公開12星座暑假造訪療癒秘境
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【手把手教你填】確診者自主回報疫調系統5/1上線 填報流程詳細圖解
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
【郭台銘投資】台灣首款國產家用PCR檢測機　全家便利商店6日開賣
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用
居隔「3+4」26日實施 自主防疫可搭大眾交通、上班禁餐廳內用